為保護懷孕母免受襲擊 11歲男童遭母前男友刺死

11歲芝加哥男童傑登·帕金斯(Jayden Perkins)為了保護懷孕母親免受前男友攻擊而遭刺死。(截取自ABC 7 YouTube)

芝加哥 一名11歲的男童上周為了保護懷孕的母親免受暴力男攻擊，不幸被該男子刺傷身亡，其母親也身中多刀，目前仍在醫院接受治療，並未脫離危險。

兇嫌為37歲的克羅塞蒂·布蘭德(Crosetti Brand)，在兇案發生的前一天才獲得假釋。在此案中不幸身亡的男童為傑登·帕金斯(Jayden Perkins)，是一名六年級生；他的33歲母親有獲得針對布蘭德的人身保護令。警方表示，兩人在15年之前曾有過一段關係，但未提供更多細節。

根據ABC 7報導，案發現場為男童與母親在艾吉渥特(Edgewater)的家中。警方到達現場時候，發現男童帕金斯胸部遭到刺傷，調查人員表示他當時是在保護母親免受男嫌攻擊。

現場監控錄像拍下兇嫌布蘭德持刀從犯罪現場逃離，案發之後數小時他即受到逮捕，目前面臨一項一級謀殺罪名、一項一級謀殺未遂罪名、三項入室搶劫罪名等。

警方還表示，布蘭德之前因為一項入室搶劫案被判16年刑期，案發前一天假釋出獄後，身上還佩戴有電子監控儀。

受害男童的母親目前仍在醫院接受治療，未脫離危險。她的另一位6歲男童在兇案發生時也在現場，但是未受傷。