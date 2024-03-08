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男童玩溜滑梯拋飛2公尺高空墜地亡 家長告學校過失致死

編譯徐榆涵／即時報導
美國8歲男童達林日前在學校玩螺旋溜滑梯時，意外從轉彎處飛出去，直接從2公尺處墜落，送醫搶救後不幸身亡。(取自募款平台GoFundMe)
美國8歲男童達林日前在學校玩螺旋溜滑梯時，意外從轉彎處飛出去，直接從2公尺處墜落，送醫搶救後不幸身亡。(取自募款平台GoFundMe)

美國猶他州一名8歲男童日前在學校玩螺旋溜滑梯時，意外從轉彎處飛出去，直接從2公尺處墜落，送醫搶救後不幸身亡。對此，家長對學校怒提過失致死訴訟，指控校方疏忽大意，且操場地板上未舖蓋地墊，才會釀成意外。

紐約郵報報導，8歲男童達林（Dallin Cunningham）去年2月6日在「Rose Springs」 小學遊玩時，不幸從螺旋溜滑梯上摔飛出去，頭部撞擊到堅硬的岩石地板上，造成頭部重創，送醫搶救後不治。

他的父母坎寧安（Timothy Cunningham）夫婦4日對校方提起過失致死訴訟，指控該學校疏忽大意，未能在操場地板舖蓋地墊，且溜滑梯「速度過快及陡峭」，也未加裝任何安全護欄，才釀出人命。

雖然訴訟稱校方支付達林的喪葬費用，但他的父母正在尋求至少9萬美元的醫療費用，以及審判時確定的任何其他損害賠償。

根據男童的訃聞顯示，「達林是一個完美又不完美的8歲小男孩」，喜歡和妹妹們一起戲弄和玩耍，在從滑梯上摔下來的第二天，他就「平靜」地去世了，會時刻懷念著孩子的微笑、擁抱和頑皮。

由於訴訟正在進行中，校方也拒絕發表任何評論。

猶他州 醫療費

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