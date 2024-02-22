達美打造日蝕航班 空中欣賞日全蝕

4月8日北美將出現日全蝕。為此，達美航空打造了特殊航班，讓乘客在當日可在空中度過「盡可能多的時間」欣賞日全蝕。(美聯社)

今年4月8日在北美將出現日全蝕。為此，達美航空 (Delta Air Lines)打造了一班特殊航班，讓乘客在當日日全蝕的途徑上可在空中度過「盡可能多的時間」。

DL 1218航班將於中部時間當日中午12時15分從德州奧斯汀(AUS)起飛，預計將於東部時間下午4時20分抵達密西根州的底特律(DTW)。

此航班設計為盡可能接近日全蝕的路徑。該航班為空中巴士A220-300飛機，達美稱該飛機擁有超大窗戶。

「這次航班是重大合作的成果，體現了達美航空聞名的密切團隊合作——從選擇帶有更大窗戶的飛機到確定從奧斯汀出發的確切出發時間以及登機口和空中的體驗，」國內航班規畫總經理貝克(Eric Beck)在聲明中表示。

達美航空指出，飛行路線可能會因天氣或空中交通管制而改變。

當天達美的另外五個航班也將有機會從空中觀賞日蝕。

DL 5699：底特律至紐約Westchester郡機場(DTW-HPN)，東部時間下午2時59分出發。機型：ERJ-175。

DL 927：洛杉磯 至達拉斯(LAX-DFW)，西岸時間上午8時40分出發。機型：A320。

DL 2869：洛杉磯至聖安東尼奧(LAX- SAT )，西岸時間上午9時出發。機型：A319。

DL 1001：鹽湖城至聖安東尼奧(SLC-SAT)，山區時間上午10時8分出發。 機型：A220-300。

DL 1683：鹽湖城至奧斯汀(SLC-AUS)，山區時間上午9時55分出發。機型：A320。

除達美航空外，西南航空當日也有3個航班的航線位於日全蝕路徑。

SWA 1252：達拉斯至匹茲堡(DAL-PIT)，中部時區下午12時45分出發。

SWA 1721：奧斯丁至印第安納波利斯(AUS-IND)，中部時區下午12時50分出發

SWA 1910：聖路易至休士頓(STL-HOU)，中部時區下午1時20分出發

下一次橫跨北美大部分地區的日全蝕要等到2045年。