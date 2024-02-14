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情人節收大紅包 達美發送14億利潤給員工

記者林昱瑄／亞特蘭大即時報導
情人節當天，達美航空宣布將發送14億元利潤給員工，其中5.95億元將分配給喬治亞州的員工。(公司網站)
情人節當天，達美航空宣布將發送14億元利潤給員工，其中5.95億元將分配給喬治亞州的員工。(公司網站)

在情人節當天，達美航空(Delta Air Lines)宣布跟員工分享高達14億元的利潤，其中達美主要據點喬治亞州員工可拿到5.95億元。

這家總部位於亞特蘭大的航空公司表示，員工情人節當天收到支票，金額為其年收入的10.4%，相當於一個多月的薪水。

達美航空表示，這筆獎金源自於2007年開始實施的利潤分享計畫(profit-sharing program)，該項目至今已經累計向員工支付了110億元。

根據CNN報道，這筆獎金是達美航空去年向員工分享利潤的兩倍多，也是該公司啟動該計畫以來第二大利潤分享支出，僅次於2019年支付的創紀錄16億元。

146名國會議員12日才向達美航空發出了一封信，敦促該公司停止「反工會行為」(anti-union practices)。

根據Atlanta News First報導，這封發給達美執行長巴斯蒂安(Ed Bastian)的信中寫道，該公司有個反工會網站，並發送反工會傳單，威脅要解雇試圖組織工會的員工。

國會議員在聲明中表示，只有約20%的達美員工加入了工會，而達美是唯一一家空服員、機隊服務人員和機械師沒有加入工會的美國主要航空公司。

達美則表示，公司相信員工有權自由選擇參加或拒絕加入工會，「達美有權利和責任確保員工能夠在知情的情況下做出選擇，」該公司在一份聲明中表示。

達美聲明指出，「過去 20年來，達美航空員工在行使選擇權時，多次拒絕(工會)代表，而傾向與公司的直接關係」，「我們歡迎與這些國會議員進行對話。」

達美發言人指出，簽署這封信的國會議員都不是來自喬州。

達美宣布這項重大利潤分享消息的前一天，超過10萬名空服員才在美國、英國和關島的30多個城市舉行了抗議活動。

來自多個工會的空服人員，13日在亞特蘭大Hartsfield-Jackson機場外集會，要求提高工資和工作條件。

達美航空 利潤 亞特蘭大

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