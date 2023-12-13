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里程碑性合作 華府首都隊、巫師隊2028年或將遷至維州

記者張筠／維州即時報導
維州表示，此合作案預計將帶來逾3萬工作崗位，也有利於促進住房、交通、教育建設。（不動產投資商JBG Smith提供）
維州表示，此合作案預計將帶來逾3萬工作崗位，也有利於促進住房、交通、教育建設。（不動產投資商JBG Smith提供）

華府球隊集團和維州州長楊京(Glenn Youngkin)13日公布一項合作提案，計畫2028年將華府冰球「華盛頓首都隊」(Washington Capitals)和籃球「華盛頓巫師隊」(Wizards)將首都華府搬遷到維州亞歷山卓市(Alexandria)，這將給維州創造逾3萬工作崗位，促進住房、交通建設。

擁有並管理這兩支球隊的「Monumental Sports」表示，維州政府和該公司將合作創建一個全新的娛樂園區，重點發展體育娛樂業務，也會放眼國際市場，在維州建立一個管理全球業務的總部。

若雙方合作提案最終敲定，NHL華盛頓首都隊和NBA華盛頓巫師隊的主場將在2028年遷往維州亞歷山卓市的Potomac Yard。

這項合作案預計占地70畝，包括一座大型的「Alexandria arena」體育場、地下停車場、以及一座可容納6000個座位的音樂廳，這些新建築都將位於亞馬遜第二總部園區附近，也毗鄰地鐵Potomac Yard站，此外附近還有維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)在亞歷山卓市的National Landing創新校區。

楊京表示，華府兩支專業球隊的進駐預計將給維州創造逾3萬份工作崗位，「此合作具有里程碑意義」；維吉尼亞理工大學校長桑蒂斯(Tim Sands)也稱，這將提升該社區在經濟、文化方面的活力，吸引更多年輕人。

亞歷山卓市長威爾森(Justin Wilson)表示，此合作提案反映亞歷山卓市在大華府的地位，該市20億元的投資將促進城市經濟發展以及大華府的體育、文娛活動，預計在未來幾十年會帶來120億元的經濟效益，支持數百萬民眾所需的可負擔住房、住房補助計畫，並強化亞歷山卓市的交通和教育建設。

亞歷山卓市也將從2024年初啟動一系列社區研討會，拓展這項合作案的社區參與；Monumental Sports和亞歷山卓市將分別投入5600萬元來建造新的音樂廳，該合作案指出此藝術表演廳的建設不會讓當地市民增加繳稅。

此事令維州官員振奮不已，不過「華府市中心商改區」總裁兼首席執行官普萊斯(Gerren Price)表示，此合作案要獲得州府和地方政府的最終批准仍有一定難度。

「亞歷山卓市目前最積極提案，但Monumental Sports也必須考慮其他郡市的報價和運營方案」，此外普萊斯說，亞歷山卓市居民尚未對這項數十億元的合作案發表意見，畢竟這項投資將改變當地民眾的通勤模式和生活成本。

對於華府華埠的Capital One體育場，Monumental Sports表示會繼續投資，將其翻新成可容納2萬人的場館，未來持續舉辦音樂會和大學比賽；Monumental Sports管轄的另一支籃球隊「華盛頓神秘」(Washington Mystics)沒有被列在與維州的合作案中，但若該合作案順利通過，此球隊的新家將是Capital One體育館。

華府包瑟(Muriel Bowser)政府12日也最後提出了華府能給的最好提案，包括在三年內向Monumental Sports提供5億元用於翻新Capital One體育館，並將租約延長至2052年。

Monumental Sports與維州政府目標在Potomac Yard建設全...
Monumental Sports與維州政府目標在Potomac Yard建設全新的娛樂園區，並放眼全球市場。（不動產投資商JBG Smith提供）
若合作案獲批，華盛頓首都隊和巫師隊將在2028年進駐維州亞歷山卓市。（不動產投資...
若合作案獲批，華盛頓首都隊和巫師隊將在2028年進駐維州亞歷山卓市。（不動產投資商JBG Smith提供）

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