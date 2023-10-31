新州校車車禍 死傷學生家屬以700萬、1250萬和解

2018年新州東布魯克初中校車車禍罹難學生米蘭達‧瓦加斯，她的家屬已以700萬元與學區和解。(取材自GoFundMe網站)

新澤西州 帕拉默斯(Paramus)學區 校車車禍死亡的學生米蘭達‧瓦加斯(Miranda Vargas)和重傷的馬吉德(Asher Majeed)的家屬，在悲劇發生五年後，各以700萬元、1250萬元與學區和解。

律師內格爾(Bruce Nagel)說，經過五年的纏訟，終於在日前達成和解，「我的同事感到很高興。」他說，原告兩家震驚迄今，「我想，他們永遠都無法從這大可避免的悲劇完全康復過來。」

內格爾說，這是20名受傷學生提出的訟案當中，和解金最大的兩筆。

2018年5月17日，滿載新州東布魯克初中(East Brook Middle School)師生校外遠足的校車發生車禍慘劇，司機是77歲的穆德羅(Hudy Muldrow Sr.)；當天遠足的目的地是史丹霍普(Stanhope)的歷史景點滑鐵盧村(Waterloo Village)。

穆德羅因為錯過了離開80號高速公路的交流道，在橄欖山(Mount Olive)路段連續變換三車道，想從最近的穿越道開到對面車道去，和一輛垃圾車互撞。

10歲的瓦加斯和51歲的社會科老師威廉遜(Jennifer Williamson)在這起車禍中死亡，另43名師生受傷，馬吉德重傷，當場需靠呼吸器維生，事後連續昏迷了兩個禮拜，靠插管餵食。

2020年，穆德羅被法院判刑10年，2025年可以出獄時，他將84歲，駕照 還得繼續吊銷兩年。

內格爾的律師事務所也替其他車禍受害人打官司，包括告垃圾車的東家門德茲卡車公司(Mendez Trucking)。

他說，「我們抱持很大的希望，可以解決和解金的分配問題，最後獲得圓滿解決。」