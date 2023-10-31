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新州州長虧大了？墨菲去年收入從520萬驟減至68萬

記者顏伶如／即時報導
新澤西州州長墨菲2022年應稅收入為68萬4000元，比2021年的520萬元縮水甚多。(美聯社)
新澤西州州長墨菲2022年應稅收入為68萬4000元，比2021年的520萬元縮水甚多。(美聯社)

根據州長辦公室公布資料，66歲的民主黨籍新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)2022年應稅收入(taxable income)為68萬4000元，比2021年的520萬元縮水甚多。

2022年是墨菲新州州長任期第五年，不但創下2018年擔任州長以來最低年薪紀錄，也是華爾街高層主管退休的墨菲與妻子譚米·墨菲(Tammy Murphy)公布合併報稅紀錄12年來，收入最低的一年。

過去三年裡，墨菲夫妻收入兩度驟減。州長辦公室發表聲明說，州長伉儷收入大減是因為股市動盪的緣故，股票收入如今占墨菲夫妻收入的極大部分。17萬5000元的新州州長薪水，只占墨菲收入的一小部分。

不過，與新澤西州居民家庭收入相比，墨菲仍屬於高收入。新州居民年收入中位數在2022年為9萬6346元。

自從2010年以來，2022年是墨菲第二次年收入少於100萬元。

州長辦公室公布資料顯示，墨菲夫妻合併報稅，聯邦稅與州稅稅率為49.85%，共計繳稅34萬1000元。這是墨菲擔任州長以來，繳稅金額最低的一次。

2022年裡，墨菲夫妻捐款50萬1000元給慈善機構，其中1000元為個人捐款，50萬元則透過基金會捐款。

墨菲夫妻2022年收到退稅有29萬3000元。

2000年，墨菲從高盛集團(Goldman Sachs)退休。自從出任州長之後，墨菲的股票持股便交付保密信託(Blind Trust，又稱盲目信託)管理。

墨菲夫妻2018年申報收入有220萬元，2019年申報收入為310萬元，2020年申報收入98萬2000元，2021年申報收入520萬元，2022年申報收入68萬4000元。從2021年至2022年間，墨菲夫妻收入從墨菲出任州長以來的最高紀錄降至最低紀錄。報稅紀務顯示，墨菲去年有3000元資本虧損的報稅扣減(deduction)。

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