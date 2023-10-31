獲哈瑪斯釋放18歲少女 已返抵芝加哥

18歲的娜塔莉·拉亞南(右)已經平安返回芝加哥。(家人提供)

以色列 駐中西部總領事館10月30日晚間宣布，本月初被哈瑪斯 劫持為人質的芝城北郊艾文斯頓市(Evanston)青少女娜塔莉·拉亞南(Natalie Raanan，18歲)，已經回到芝加哥 。

娜塔莉·拉亞南與母親朱迪斯·拉亞南(Judith Raanan)是在本月7日到納哈爾·奧茲(Nahal Oz)集體農場拜訪親人時，遭到哈瑪斯民兵綁架，哈瑪斯的這場襲擊行動引發了戰爭，導致數千名巴勒斯坦人及以色列人喪生，這對母女在被擄約兩周後獲釋。

以色列駐中西部總領事館總領事科恩(Yinam Cohen)發表聲明稱，「看到娜塔莉回到芝加哥的家，我感到寬慰。她的家人一直在焦急等待她的歸來，今天我分享了他們的快樂。」不過，該聲明沒有提到朱迪斯·拉亞南何時會回到芝城。

科恩說，「在我們慶祝娜塔莉獲釋同時，也要記得還有239名人質，其中有嬰兒、兒童、婦女、老人，他們仍被哈瑪斯關在加薩。」

芝加哥太陽報報導，聽到娜塔莉回到芝加哥的消息，朱迪斯·拉亞南的朋友高登(Chava Golden)感到很開心也很驚訝，「她回來了，我很震驚也很激動，我希望她一切都好。」高登說，她不清楚朱迪斯何時才會從以色列回到芝加哥，但她從其他朋友那裡聽說，朱迪斯不願意離開她85歲的母親，「她一直跟她的媽媽在一起，我猜她不想離開母親。」

以色列軍方領導人說，至少有200人遭哈瑪斯劫持，這對來自艾文斯頓的母女，是第一批獲得釋放的人質。