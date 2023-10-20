以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質

以色列政府提供了朱迪斯(左四)與她的女兒娜坦莉(左二)由以色列軍人陪同從加薩抵達以色列的照片。(美聯社)

根據以色列 政府表示，7日在以色列失蹤並被恐怖組織哈瑪斯 (Hamas)綁為人質的芝加哥朱迪斯.拉亞南(Judith Raanan，59歲)及女兒娜坦莉.拉亞南(Natalie Raanan，17歲)已獲釋放，朱蒂斯的前夫烏里.拉亞南(Uri Raanan)確認了此事。

根據路透社報導，哈瑪斯武裝派別發言人烏拜達(Abu Ubaida)20日表示，他們釋放這對母女是「出於人道主義」，並藉此向美國人民與世界證明拜登 總統及其法西斯政府的說法「是錯誤與毫無根據的」。CNN報導，朱迪斯的健康情形欠佳，目前兩人待在以色列的紅十字會。

20日下午將近4時左右，以色列國防軍(IDF)公布了母女兩人在以色列軍人陪同下回到以色列的照片。

紅十字會國際委員會主席斯波爾亞里奇(Mirjana Spoljaric)說，紅十字國際委員會幫助將人質從加薩送到以色列，從而促成了人質釋放。

美國國務卿布林肯表示，美國與各國政府共同努力使兩人獲釋。他說，拉亞南母女很快就會與美國大使館的團隊見面，並獲得支持及援助。

哈瑪斯還扣押了近200位人質，其中包括10幾名美國人。

拜登總統20日下午也發表聲明，感謝卡達(Qatar)與以色列政府政府在娜塔莉與朱蒂斯獲釋所發揮的作用，「我們的同胞在過去14天裡經歷了可怕的磨難，我很高興她們很快就能與飽受恐懼折磨的家人團聚」，拜登聲明說，「這些人和他們的家人，在康復過程中將得到美國政府的全力支持。」

他下午也在白宮橢圓形辦公室與烏里.拉亞南通了電話。

「我不知道他們為什麼選擇這兩人釋放，但這是一個奇蹟，」朱迪斯參加的艾文斯頓市查巴德(Chabad)執行董事克萊恩 (Dov Hillel Klein) 說。

伊利諾州州長普立茲克發表聲明稱，他非常欣慰這對母女獲釋，他說，兩人目前正在接受治療。他提到，面對難以想像的恐怖，她們表現出巨大的力量與勇氣，「我迫不及待的歡迎她們回家」。

隨著消息在20日早些時候傳開，娜塔莉的父親、朱迪斯的前夫烏里.拉亞南說，他仍在等待以色列國防軍(IDF)的確認，「我在等我的女兒」。

17歲的娜坦莉今年春天從芝城北郊的迪爾菲爾德高中畢業。

伊州聯邦參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)也發文稱，這是值得替她們慶祝的一天，「但我知道還有多家庭正在經歷難以想像的痛苦，擔心他們的親人仍被劫持做為人質，對此我向他們表示慰問。」