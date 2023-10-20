我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質

10年期美殖利率飆破5% 股指本周收低

以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
以色列政府提供了朱迪斯(左四)與她的女兒娜坦莉(左二)由以色列軍人陪同從加薩抵達以色列的照片。(美聯社)
以色列政府提供了朱迪斯(左四)與她的女兒娜坦莉(左二)由以色列軍人陪同從加薩抵達以色列的照片。(美聯社)

根據以色列政府表示，7日在以色列失蹤並被恐怖組織哈瑪斯(Hamas)綁為人質的芝加哥朱迪斯.拉亞南(Judith Raanan，59歲)及女兒娜坦莉.拉亞南(Natalie Raanan，17歲)已獲釋放，朱蒂斯的前夫烏里.拉亞南(Uri Raanan)確認了此事。

根據路透社報導，哈瑪斯武裝派別發言人烏拜達(Abu Ubaida)20日表示，他們釋放這對母女是「出於人道主義」，並藉此向美國人民與世界證明拜登總統及其法西斯政府的說法「是錯誤與毫無根據的」。CNN報導，朱迪斯的健康情形欠佳，目前兩人待在以色列的紅十字會。

20日下午將近4時左右，以色列國防軍(IDF)公布了母女兩人在以色列軍人陪同下回到以色列的照片。

紅十字會國際委員會主席斯波爾亞里奇(Mirjana Spoljaric)說，紅十字國際委員會幫助將人質從加薩送到以色列，從而促成了人質釋放。

美國國務卿布林肯表示，美國與各國政府共同努力使兩人獲釋。他說，拉亞南母女很快就會與美國大使館的團隊見面，並獲得支持及援助。

哈瑪斯還扣押了近200位人質，其中包括10幾名美國人。

拜登總統20日下午也發表聲明，感謝卡達(Qatar)與以色列政府政府在娜塔莉與朱蒂斯獲釋所發揮的作用，「我們的同胞在過去14天裡經歷了可怕的磨難，我很高興她們很快就能與飽受恐懼折磨的家人團聚」，拜登聲明說，「這些人和他們的家人，在康復過程中將得到美國政府的全力支持。」

他下午也在白宮橢圓形辦公室與烏里.拉亞南通了電話。

「我不知道他們為什麼選擇這兩人釋放，但這是一個奇蹟，」朱迪斯參加的艾文斯頓市查巴德(Chabad)執行董事克萊恩 (Dov Hillel Klein) 說。

伊利諾州州長普立茲克發表聲明稱，他非常欣慰這對母女獲釋，他說，兩人目前正在接受治療。他提到，面對難以想像的恐怖，她們表現出巨大的力量與勇氣，「我迫不及待的歡迎她們回家」。

隨著消息在20日早些時候傳開，娜塔莉的父親、朱迪斯的前夫烏里.拉亞南說，他仍在等待以色列國防軍(IDF)的確認，「我在等我的女兒」。

17歲的娜坦莉今年春天從芝城北郊的迪爾菲爾德高中畢業。

伊州聯邦參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)也發文稱，這是值得替她們慶祝的一天，「但我知道還有多家庭正在經歷難以想像的痛苦，擔心他們的親人仍被劫持做為人質，對此我向他們表示慰問。」

拉亞南母女持有美國與以色列雙重國籍，她們9月初到以色列慶祝猶太節日並探訪親戚，娜塔莉的哥哥班.拉亞南(Ben Raanan)說，兩人在10月7日失去音信，後來確認遭到哈瑪斯綁架。

芝城北邊艾文斯頓市的拉亞南母女，20日證實已經被哈瑪斯釋放。(家人提供)
芝城北邊艾文斯頓市的拉亞南母女，20日證實已經被哈瑪斯釋放。(家人提供)

以色列 哈瑪斯 拜登

上一則

防無證客進入 德州州界竟設刺網

延伸閱讀

2名遭哈瑪斯綁架美國公民獲釋 以色列證實

2名遭哈瑪斯綁架美國公民獲釋 以色列證實
英相與卡達國王於沙烏地會晤 觸及人道救援急迫性

英相與卡達國王於沙烏地會晤 觸及人道救援急迫性
以色列進攻加薩蓄勢待發 最想捉拿2名哈瑪斯領袖

以色列進攻加薩蓄勢待發 最想捉拿2名哈瑪斯領袖
以色列證實：已在約旦河西岸逮捕哈瑪斯發言人

以色列證實：已在約旦河西岸逮捕哈瑪斯發言人

熱門新聞

伊利諾州一名71歲男性房東祖巴（左圖）狠捅巴勒斯坦裔母子房客，6歲男童法尤姆（右圖）身中26刀送醫不治。（路透、取材自X）

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

2023-10-15 22:08
自家車道不能擋道，也不能阻止他人街邊停車。(Dillon Kydd/Unsplash)

自家房屋前停車 這些事不可不知

2023-10-15 02:12
阿州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders，前右四)宣布，阿州成為全美第一個迫使中企出售美國農地的州。(州長桑德斯辦公室)

禁中國人購地開始執法 阿肯色迫中企放棄農地 否則提訴

2023-10-17 19:02
博物館曾出版的李秉樞故事的封面照片中，站在廣益雜貨店前的兩位年輕人之一的右者，就是當時年僅15歲的李秉樞。(特派員黃惠玲／攝影)

18年來最大筆 李秉樞慨捐200萬給芝美洲華裔博物館

2023-10-16 10:52
伊利諾州6歲男童法尤姆，14日遭房東殺死。(美聯社)

伊州房東刺殺穆斯林房客新細節 兇嫌談中東問題後行兇

2023-10-17 10:46
過去兩個月，芝加哥地區的貨櫃停放場頻頻發生貨櫃遭竊事件。(pexels)

囂張竊賊 芝華人卡車貨櫃頻遭盜

2023-10-13 11:05

超人氣

更多 >
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
ICU昏迷28天 重度燒傷華女 自強不息創業迎新生

ICU昏迷28天 重度燒傷華女 自強不息創業迎新生