我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／高薪不再 華人卡車司機轉行

白宮：拜登下令提供以色列「額外支持」

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

編譯組／即時報導
Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）
Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）

美國知名連鎖便利店Buc-ee's共同創辦人之子Mitchell Wasek日前在德州查維斯縣遭到逮捕，因為涉及28項偷拍案件。28歲的Mitchell Wasek最後以一案1萬元的金額，繳交28萬元保釋，且不得與被害人有任何接觸。

德州KXAN電視台報導，法庭卷證顯示，所有被害人都指證，事發時Mitchell Wasek在場，但沒有其他Wasek家族成員。KXAN電視台試圖與Mitchell Wasek、其父Donald E. Wasek與委任律師連絡，但都無法對話。一名家族成員在得知是KXAN來電後隨即掛斷電話。

案件的起源是，查維斯縣警局在2023年5月接到報案，指稱查維斯湖（Lake Travis）的一棟民宅發生偷拍事件。經查，該棟百萬房舍登記在Donald E. Wasek名下。

女性報案人指出，她與幾個朋友應邀到Mitchell Wasek住所作客，其中一名任職於國防部（DoD）負責網路安全的女性，在如廁時發現裡面有偷拍設備，最後這群人帶著偷拍機與記憶卡離開，並在其中發現多段她們與其他人在廁所、臥室被偷拍的影音檔。

逮捕令指出，受害人不知道廁所、臥室內有攝影裝置，也未同意拍攝，最後在報案人提交攝影機與記憶卡後，警方在裡面發現於13人的68段影片，包括如廁、洗澡、更衣或性愛。

而且地點還不只一處，包括奧斯汀市區的公寓、科羅拉多州的度假屋，這些都在Mitchell Wasek父母的名下。另外，Amazon的購物紀錄也顯示Mitchell Wasek確有購入隱藏式攝影機。

奧斯汀警局逮捕Mitchell Wasek之後所拍的大頭照。（取自KXAN網站）
奧斯汀警局逮捕Mitchell Wasek之後所拍的大頭照。（取自KXAN網站）

德州 國防部 科羅拉多州

上一則

華盛頓州最低時薪 明年元旦起提高為16.28元

延伸閱讀

舒默訪中 指控中企助長美芬太尼濫用 是否見習近平仍未知

舒默訪中 指控中企助長美芬太尼濫用 是否見習近平仍未知
國會議員卡經費 德州高鐵恐生變

國會議員卡經費 德州高鐵恐生變
移民專頁／持K-1 簽證來美 須90天內結婚

移民專頁／持K-1 簽證來美 須90天內結婚
洗澡被偷拍 女報案竟收承辦警員裸照

洗澡被偷拍 女報案竟收承辦警員裸照

熱門新聞

零元購歹徒得手後準備離開。（目擊者提供）

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

2023-10-02 15:09
911救急但不救窮，參加救護車專案才能避免自己叫救護車的高額車資。（美聯社）

死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

2023-10-06 18:35
小蘇打洗蔬菜水果，可除農藥與害蟲。（Getty Images）

蔬果泡小蘇打15分 最高可除98.9%農藥

2023-10-05 02:00
1934年發行的1萬元紙鈔。（取自Heritage Auctions網站）

1934年萬元美鈔 德州48萬元賣出

2023-10-05 02:00
休士頓「餃子館」吹熄燈號。(Dumpling Haus臉書)

休士頓「餃子館」突然歇業 粉絲悵惘

2023-10-02 02:00
馬州蒙郡將禁止銷售和使用汽油「吹葉機」， 銷售禁令將於明年7月1日生效，使用禁令則於後年7月上路。(路透)

汽油吹葉機 蒙郡明年7月禁售、後年7月禁用

2023-10-03 02:11

超人氣

更多 >
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
4血型「衣櫃怎麼收」分析 A型徹底斷捨離 這血型不只放衣服

4血型「衣櫃怎麼收」分析 A型徹底斷捨離 這血型不只放衣服
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911
封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢

封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢
寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣

寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣