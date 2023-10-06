死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

911救急但不救窮，參加救護車專案才能避免自己叫救護車的高額車資。（美聯社）

洛杉磯 縣巴沙迪那市（Pasadena）的媽媽Courtney Weil為了救女兒找來救護車，車子將女兒送到洛杉磯市中心的南加大醫院。雖然小孩最後沒事，但媽媽可是有事了，因為救護車資高達3287元，但保險 公司只願理賠559元。不過，這筆大錢其實是每年花點小錢就可避免的，因為巴沙迪那有提供救護車專案，每年只要付89元，就可以抵銷保險不付的其他所有支出。

洛縣幾個華人眾多的地區都有類似方案。為免萬一，讀者可以參考一下各地費率，再決定要不要加入自家當地的救護車專案：

－亞凱迪亞市（Arcadia）的費率為每年51元，而該市救護車出勤費通常超過2000元。

－蒙特利公園市 （Monterey Park）年費50元，出勤費平均1750元。

－阿罕布拉市（Alhambra）年費51元（收費規定為每兩個月8.50元），出勤費則在1695元至2540元之間。

－西柯汶那市（West Covina）年費69元，出勤費在1523元至2282元之間。

Courtney Weil說她根本不知道有這個方案，不然應該會保。巴沙迪那消防隊長Chad Augustin則說，知道的人確實不多，所以他們才更加努力地宣導。他說，目前每個月大概只有10到15人新加入方案，未來當然也不期待全市市民都參加，但是總比人越來越少要好。

不過，Chad Augustin還是點出一個關鍵，即購買保單時要確認給付項目，同時經濟許可下，不要選自付額高的保單。Courtney Weil說，她還是會跟市府「argue」一下，但是因為她不想搞砸自己的信用紀錄，所以最後就算得付全額應該還是會付，畢竟市府大概也只能做到分期還款吧。

參加地方城市救護車專案且繳年費的市民，一旦接受緊急服務，在當事人保險公司支付費用之後，且不論保險公司支付多少費用，該市政府即視為已付清全額，不會再向當事人追討餘額。以西柯汶那市為例，市民撥打911要求服務時，救護車和救護人員的初級服務每趟收費1523元；若是需要更深入救護，每趟收費2282元。但參加救護車專案，繳過68元年費的民眾，市府在該民眾的保險公司索取費用後，不會再向民眾寄出帳單。