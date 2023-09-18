罕見神經系統疾病 維州眾議員韋克斯頓期滿將退休

韋克斯頓(右)18日宣布因健康問題，本屆期滿將退休，不再連任；肯恩(左)稱她是一名傑出的人民公僕。（取自肯恩推特）

維州 民主黨國會眾議員 韋克斯頓(Jennifer Wexton)18日宣布她因健康問題，本屆第三任期滿將卸任退休 ，她此前被診斷出一種罕見的神經變性疾病。

韋克斯頓此前被診斷出一種非典型帕金森氏綜合症(Parkinson-plus disorder)，「在為社區服務多年後，如今我不得不放棄我所熱愛的事業，宣布即將退休的消息，我非常心痛」，韋克斯頓在聲明中表示，「但考慮到我未來幾年的健康狀況，必須做此決定，往後要更珍惜和家人、朋友等所愛之人相處的時光。」

韋克斯頓先前接受帕金森氏症治療，但治療過程的反應不佳，從而注意到部分女性在此類治療中的不同經歷，醫療人員進一步診斷出她的健康問題，「在尋求更多醫療意見和測試後，醫生診斷我患有進行性核上性麻痹(Progressive Supra-nuclear Palsy，簡稱PSP)。」

根據國家衛生研究院(NIH)，PSP是一種罕見的神經系統疾病，會影響身體運動、正常行走和平衡，也會影響眼球運動；該病症經常被誤診為帕金森氏症，因兩種疾病有很多共同症狀，帕金森氏症是一種大腦疾病，會導致意外或無法控制的運動，例如顫抖、僵硬，以及平衡與協調困難，PSP有相似症狀，但進展、惡化速度比帕金森氏症更快。

韋克斯頓今年54歲，曾任維州參議員和檢察官，2018年被選為維州第十選區的國會眾議員，該區以維州勞登郡(Loudoun County)為中心，她當時以56%的得票率擊敗共和黨前聯邦眾議員康斯塔克(Barbara Comstock)，目前韋克斯頓處於第三任期。

韋克斯頓在今年4月的「世界帕金森氏日」(World Parkinson’s Day)上首次公布她的病情，在她9月18日宣布個人健康狀況後，維州的聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)在「X」(原名推特)平台上發文並附上與韋克斯頓的合照，稱她為「一名傑出的人民公僕、傾聽者，也不懈的為選民們奮鬥」，「我會在禱告中時常紀念她。」