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門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
61歲的歐沛里歐在家門口清理車子遇劫。(youtube截圖)
61歲的歐沛里歐在家門口清理車子遇劫。(youtube截圖)

芝加哥北區的哈伍德高地村(Harwood Heights)日前發生一起兇殘劫車案，一名61歲的亞裔婦女上周在家門口清理車子時，遭一名24歲男子米勒(Reese Miller)搶劫車輛，過程中男嫌使用束線帶(zip tie)綁住受害者脖子，導致亞裔婦腦死，雖緊急送醫仍不幸死亡。

法院文件顯示，該案發地點在哈伍德高地村North Natchez大道4100號附近，受害婦女為菲律賓裔的歐沛里歐(Ma Operio)，歐沛里歐的母親吉曼諾(Maria Gimeno)說，女兒不久前才辭掉工作來幫忙照顧孫子，案發時她在門口清理車子。

吉曼諾說，警察告訴她兇嫌是在附近一家西點店打工的遊民，案發前似乎因為工作的事情不開心，因此在附近街道走來走去。

61歲的歐沛里歐被劫車犯綁住脖子導致腦死。(gofundme)
61歲的歐沛里歐被劫車犯綁住脖子導致腦死。(gofundme)

根據法院文件，一名目擊事件的鄰居告訴警方，8月30日早上6時30分左右，他準備出門上班，剛好看到歐沛里歐臉朝上躺在她的藍色豐田汽車前，當時有一名穿著黑色連帽衫的人似乎壓在歐沛里歐身上，在歐沛里歐掙扎時還掐住了她的脖子，隨後該名男子進入豐田車後開車往北逃逸。

鄰居立刻打電話報警，警方到場後發現歐沛里歐臉朝下躺在街上，頭部有血，脖子上綁著拉緊的束線帶，當警察從她脖子上剪下束帶時，歐沛里歐的臉已呈紫色。

警方在同日上午9時30分逮捕了嫌犯米勒。被盜的豐田車後來被拖到哈伍德高地警局，警察在車內發現一把刀與一張手寫紙條，上面寫著：「我對傷害任何人深感抱歉，但當時這似乎是唯一的選擇，我不想傷害別人，在我意識到現實前，我從來沒有想過會發生這樣的事情。」

劫車嫌犯米勒。(哈伍德高地警局)
劫車嫌犯米勒。(哈伍德高地警局)

米勒承認他把受害人從車內拉出，然後將束線帶套在她的脖子上，再把車子搶走，他也承認車上的抱歉紙條是他寫的。

米勒被控一級謀殺罪與嚴重搶劫車輛罪，然而因為歐沛里歐已經在4日死亡，當地警方表示，計畫對該名嫌犯提出更多指控。

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