搶遍全城 4嫌持槍暴力搶劫 芝大、華埠至少10人受害

華埠25日深夜發生的持槍搶案，涉案車輛為圖中的雪佛蘭Equinox車。(華埠治安互助隊提供)

芝加哥 大學警局發布警訊指出，芝大附近在上周六發生連續暴力搶劫案，根據警方紀錄，短短11分鐘內，由三到四名組成的團夥持槍在校園附近打劫了五名受害者，每起作案時間平均不到一分鐘。華埠 以及全市多個社區也在甫結束的周末發生多起結夥搶劫案件。其中芝大與華埠的持槍搶劫案，疑均為同一夥四名青少年嫌疑人犯案。

一名被搶的退休州警布朗(Lorretta Brown)描述受害經過稱，她26日傍晚6時20分左右在41街夾Lake Park大道附近被搶，當時她正吃完生日餐開車要返回住家，一輛深灰色的四門轎車突然停在她身旁，然後三名青少年手持自動槍枝指著她，要求她交出所有財物，並叫她馬上下車。布朗聽從命令交出車鑰匙、手機等所有物品，「這三名青少年劫匪根本沒有遮臉，非常大膽」。

芝大校警隨後向所有師生送出警訊，因為布朗並非唯一受害者，在該案發時間前後，這個團夥於短短11分鐘搶了五名受害者。校警表示，這個團夥有四名成員，且都攜帶了武器，開著灰色的日產Maxima轎車，26日連續五起案件的時間、地點如下：晚間6時15分，1453 E. Hyde Park；晚間6時15分，4699 S. Ellis；晚間6時19分，4132 S. Lake Park；晚間6時22分，1098 E. 43rd St.；晚間6時24分，5105 S. Harper。

芝大警局呼籲民眾踴躍提供線索，電話(773)702-8181。

華埠地區在剛結束的周末也不太平靜，上周五(25日)晚間約7時左右，在35街900號附近以及S. Throop街夾31街附近等地點，發生連續持槍搶劫案，根據指出，四名非裔 男嫌開著一輛灰色日產Maxima轎車，車窗全都貼上深色貼紙，掛著臨時車牌，這四人在幾分鐘內，犯下約五起搶劫案，如發現蹤跡或有任何線索，請立刻撥打911報警。

25日晚間11時30分，華埠還發生另一起搶劫案，地點在23小街200號附近的小巷內，嫌犯也是四名非裔男性，他們當時開著一輛雪佛蘭Equinox車，車牌號不明，如有相關信息，請打911。

芝加哥警局表示，27日晚間到28日上午，芝市南環區(South Loop)以及西北區發生多起搶劫案，作案模式幾乎都是開著車接近受害人，然後拿出槍枝行搶，目前警方正在調查上述案件是否相關。