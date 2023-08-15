我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

受到聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)上周延長一項豁免令，允許航空公司在塔台管制空中交通人員短缺的情況下，減少往返紐約地區機場的航班數量，預期夏末想搭機去紐約或華府特區的民眾，將會面臨更貴的機票或更少的航班選擇。

聯邦航空管理局在上周公布一份聲明表示，航空公司應該會改飛更大型的飛機來運送更多的乘客，並確保每位旅客都事先了解任何服務受影響的可能性。

FAA最初允許航空公司在9月15日前削減紐約市機場的服務，目前這項豁免令已經延長到10月28日，受此項改變影響的機場，包括紐約市的拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)、甘迺迪機場(JFK Airport)、新澤西州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)，以及華府的雷根國家機場(DCA)。

在航管局宣布上述延長消息前，航空業最大的遊說團體「美國航空公司」(Airlines for America)致函給FAA，要求延長豁免期限，稱這將「最大限度的減少干擾，並為航空公司與消費者提供更大的可預測性」。

美國航空公司組織表示，在FAA繼續解決空中交通管制人員短缺問題之際，該組織對於FAA允許航空公司減少班次表達了感謝。該組織也提到，各家航空公司正積極招聘人員，並調整班機時間表，以保持運營的完整性，此外，各航空公司將安排更大型的飛機執飛，以減輕國家空域系統的壓力，並盡可能的確保空域的安全與高效率。

FAA表示，批准延期的原因，在於該局「紐約航站樓雷達管制中心」(New York Terminal Radar Approach Control)因疫情導致人手不足，直到現在該管制中心的人員配備僅達目標的54％。

芝加哥德堡大學(DePaul Universtiy)的運輸學系教授施維特曼(Joseph Schwieterman)說，航空公司也同樣面臨人手不足的問題，在商務旅行仍然疲軟同時，航空公司已轉用大飛機來減少航班數量。

根據FAA數據，甘迺迪、拉瓜迪亞兩機場今年5月15日到6月30日間的航班取消率，比去年同期下降了約四成。

施維特曼表示，雖然FAA的延期公告有利於限制航班延誤與取消，但同時也將可能讓機票昂貴的航班數量更多，「座位減少了，票價可能會相應上漲」，如果計畫在感恩節或聖誕節假期到紐約地區者，他建議九一勞動節後就盡快開始預定機票。

華府特區 紐約市 新澤西州

上一則

美機師夏威夷度假遇野火 自願駕機助300旅客脫困

下一則

逾4成Z世代 趁遠程辦公偷度假 東窗事發7成僅被警告

延伸閱讀

紐約無證大麻店 房東知情不改也要罰

紐約無證大麻店 房東知情不改也要罰
紐約無證客負擔重 市長怪聯邦不發工作證

紐約無證客負擔重 市長怪聯邦不發工作證
台北青少年民俗運動團 華府演出精采

台北青少年民俗運動團 華府演出精采
華府國民兵對國會暴亂處置不當 國防部擬重整

華府國民兵對國會暴亂處置不當 國防部擬重整

熱門新聞

芝城西北郊水晶湖市9日清晨發生4死1重傷的亞裔家庭暴力案。(美聯社)

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

2023-08-11 10:57
97歲的歐仲良(前)很開心兒子歐國雄(後)終於可以卸下餐館重擔，享受退休生活。(特派員黃惠玲／攝影)

老店消失 芝華埠七寶熄燈 經典鮮蝦雲吞麵將成歷史

2023-08-09 11:28
附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

2023-08-14 16:47
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
夏威夷州茂宜島野火死亡總數11日攀升至80人。（Hawai'i Department of Land and Natural Resources/Handout via 路透）

夏威夷茂宜島野火增至80死 創州史最慘天災紀錄

2023-08-12 05:56

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多