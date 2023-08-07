佛洛伊德案亞裔警堅不認罪 反遭法官重判57個月

涉及明尼蘇達州佛洛伊德遭警跪殺案的亞裔警察邵都，7日由法官裁決判關4年9個月。(美聯社)

明尼蘇達州涉嫌殺害非裔男子佛洛伊德 (George Floyd)、全案唯一亞裔前警察邵都(Tou Thao)，因從頭到尾都沒有承認自己有任何錯誤行為，也未表現出悔意，該州法官7日予以重判4年9個月監禁。

邵都曾出庭作證指稱前白人警官沙文(Derek Chauvin)，在2020年5月25日，跪在佛洛伊德的頸部長達9分半鐘，而當時邵都只是負責阻止群眾聚集，也就是等於扮演交通錐的功能。

邵都和其他三名認罪的同事不同，他始終堅稱清白，去年8月拒絕認罪協議，稱「若認罪便是說謊」。

一名旁觀者拍下了佛洛伊德當時頻頻喊「我不能呼吸了」的過程影片，使該謀殺案引起全球範圍的抗議，迫使全國對於警察暴行與種族主義進行反思。

邵都在7日的量刑聽證會上說，當天他從未打算傷害任何人，他詳細描述了自己被關在監獄 340天期間，作為一名基督徒的成長，但否認他對佛洛伊德的死要負起任何責任，他滔滔不絕引用大量聖經典故，將約伯和耶穌所遭受的苦難與誣告相提並論。

「我沒有犯下罪行」，邵都說，「我問心無愧，我不會成為猷大，也不會為了自保而加入暴徒，也不會背叛我的上帝」。

亨內平郡的法關卡西爾(Peter Cahill)在5月時認定邵都協助與教唆二級殺人罪成立，他說，希望邵都不要僅僅是說教，「經過三年時間，我希望他有更多的悔恨」。

卡西爾隨後判處邵都57個月徒刑，此刑期超過了檢方要求的51個月，也超過了邵都辯護律師保羅(Robert Paule)要求的41個月。

7日的判決將與邵都另一項聯邦民權指控判處三年半的刑期同時執行，他將先被送回聯邦監獄繼續服刑到期滿，然後再轉送到明州 一所州立監獄繼續服刑剩餘時間。根據明州法律，該州囚犯通常在服滿三分之二刑期後可獲得假釋，但在聯邦系統沒有假釋，囚犯只能通過良好表現獲得減刑。

保羅在法庭上稱邵都是「一個有家庭的好男人」，隨後表示他們將在州與聯邦的案件中提出上訴。

其他涉案警察雷恩(Thomas Lane，白人)、奎恩(J. Alexander Kueng，非裔)已分別被明州判處三年、三年半刑期，將與他們兩年半、三年的聯邦刑期同時服刑。主嫌沙文是白人，早已由州陪審團判定二級謀殺罪，之後又承認侵犯佛洛伊德民權的聯邦指控，其中聯邦判處21年徒刑，明州則對他處以22.5年監禁。