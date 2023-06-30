伊州長今簽署 無證移民可獲標準駕照

隨著伊州州長普立茲克簽署HB 3882法案，持有「臨時訪客駕照」(TVDL)的無證移民，將全面改發標準駕照。(伊州州務卿官網)

伊利諾州州長普立茲克6月30日將HB 3882法案簽署為伊州 法律，這項新法將向無證移民 核發伊州標準駕照 ，取代之前的「臨時訪客駕照」(temporary visitor driver's license，TVDL)，屆時持標準駕照的無證客，將可以此作為有效身分證明，新法從明年1月1日起生效。

普立茲克說，這項立法是消除許多無證移民所面臨障礙的重要一步，伊州期待為所有人創造更公平的系統。

民主黨籍的州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)為這項法案的主力推動者，他說，每張效期四年的TVDL發行後，卻成為個人移民身分的「非公民」註記，讓許多移民因此面臨歧視，或害怕遭到移民執法。

他接著說，允許這個群體取得可以證明身分的「標準駕照」，而不是目前法律核發，無法作為身分證明的「臨時訪客駕照」，有助於防止TVDL帶來的歧視以及相關問題，同時可提升道路安全，這樣一來移民也能使用駕照作為買藥、租房等日常生活的身分證明。

有意申請標準駕照的移民，必須出示他們的美國移民文件，如果沒有這些文件，則需要出示護照或領事卡(consular card)，此外，申請者還必須證明自己有汽車保險，也要通過駕照考試，並提出已在伊州居住一年的證明。不過，根據聯邦法律，非公民仍然無法取得「真實身分證」(Real ID)。

伊州是在2013年成為全國首批實施TVDL計畫的州之一，目前全州有超過30萬人持有「臨時訪客駕照」。

伊州移民和難民權益聯盟執行長班尼托(Lawrence Benito)說，新法落實後，會有更多的移民可以取得標準駕照，不必再擔心駕照暴露無證移民身分，這將是移民社區的一大心理負擔解脫。

全美目前採取類似措施的州，還有加州、馬里蘭州、新澤西州、紐約州、俄勒岡州、科羅拉多州，伊州則是中西部第一個向無證客發標準駕照的州。