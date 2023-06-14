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芝公校籌措94億預算 擬調高房產稅5％

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥市長強森(右二)表示，CPS新學年預算屢行了為每個學校提供資源的承諾，左二為芝加哥公校系統執行長馬丁內茲。(市長辦公室提供 )
芝加哥市長強森(右二)表示，CPS新學年預算屢行了為每個學校提供資源的承諾，左二為芝加哥公校系統執行長馬丁內茲。(市長辦公室提供 )

芝加哥公立學校系統(CPS)13日公布2023-2024新學年的預算案，總花費金額穩定維持在94億元，其中CPS計畫在權限內調漲房地產稅5％，所得約1.31億元的額外收入，擬作為提升特殊教育服務經費。依照新資金計算，芝公校每名學生新學年花費可望提高1000元左右。

雖然整體預算與上學年相差不多，但在聯邦新冠救濟資金的部分支持下，芝加哥公立學校2023-2024學年約增加大約2.2億元收入，這筆經費會用於雇用教師與其他支援人員。

房地產稅率調高後取得的大部分的資金，將用於特殊教育的服務，CPS計畫增加1.26億，給予大約85％的學校更多的特殊教育經費。官員表示，任何特殊教育的削減都是由於入學人數的變化，特殊教育服務多年來一直困擾CPS，學區負責該部門的最高官員，本周才因受到譴責而辭職。

芝公校系統499所學校中，大概九成的學校都會取得比上學年更多的資金，每個學校增加的金額，從1075元到390萬元不等，還有10％學校的經費會遭刪減，減少金額從544元到40萬745元不等，這些資金被砍的學校，主要原因是招生人數大幅減少。

根據CPS公布的最新數據，華埠的希利小學(Healy)所獲經費將比上學年增加5％，興氏小學(Haines)新學年預算則將比上學年提高6.8%。

雖然有約25所學校面臨至少7萬5000元的預算縮水，但與去年相比，大多數學校的經費增加仍是可喜消息。

芝新市長強森去年是芝加哥教師工會(CTU)的官員，他在競選市長期間，多次呼籲為資源不足的學校揖注資金。市長強森對芝公校新預算案表示，這項計畫是朝著屢行CPS為每個學校社區提供資源的承諾邁進，讓學生們更健康、安全，且走上成功道路。

強森在競選市長期間，曾發誓「避免提高房產稅」，他當時表示，房產稅增長正促成中產階級離開芝加哥，然而，新的CPS預算方案還是做出調高房地產稅5％的決定，強森的資深顧問李傑森(Jason Lee)說，學校委員會的委員都不是強森任命的，因此目前市長無力阻止「公校最高限度提高房產稅」。

芝公校系統目前面臨的最大挑戰仍然是學生人數問題，過去20年來， CPS的學生人數從40萬減到今年的32萬2000人，人數減少導致辦學成本更高。

此外，今年的公校預算的資金分配，有39％是依據學生人數為基礎計算，比上學年的46％明顯減少，而CPS依照「學生需求」分配資金的比率，則逐漸提高。

CPS將在20日中午、21日傍晚6時、23日中午舉行三場預算聽證會，教育委員會則預定在28日舉行投票表決。

預算 公校 教育

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