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影／壯觀奇景曝光 夏威夷基拉韋厄火山睽違3個月再噴發

編譯張君堯／即時報導
夏威夷第二大的基拉韋厄火山在休眠三個月後再度噴發，雖然其活動範圍僅限於火山國家公園的封閉區域，但官員仍密切監測對該地區的潛在危害。（美聯社）
夏威夷第二大的基拉韋厄火山在休眠三個月後再度噴發，雖然其活動範圍僅限於火山國家公園的封閉區域，但官員仍密切監測對該地區的潛在危害。（美聯社）

夏威夷第二大的「基拉韋厄火山」（Kīlauea Volcano）在休眠3個月後再度噴發，雖然其活動範圍僅限於火山國家公園的封閉區域，但官員仍密切監測對該地區的潛在危害。

多家外媒報導，基拉韋厄火山7日凌晨4點44分左右噴發，美國地質調查局（USGS）在聲明中指出「6日晚間有地震活動增加的現象，且火山口表面出現變化，象徵底部岩漿開始流動，最終噴發」。

基拉韋厄火山是世界上最活躍的火山之一，在過去70年中噴發數十次。2018年更曾經出現持續數月的噴發，當時熔岩流造成700座房屋毀壞。

由於火山灰排放等對地面和空氣的潛在危害，隸屬於美國地質調查局的夏威夷火山觀測站發布「警告」級別的火山警戒級別。高濃度的火山氣體、如二氧化硫會在大氣中發生反應，並產生對下風向的人類和動物有害的「火山煙霧」，被視為火山噴發造成危險的主要問題。

此外，基拉韋厄火山噴發後已有大量車潮向夏威夷火山國家公園前進，園方發言人費拉坎恩（Jessica Ferracane）指出「園方正在為可能暴增的遊客作準備」，並補充說「過去火山噴發都會吸引諸多遊客前往能夠俯瞰火山口的各處觀景台」。

火山噴發 夏威夷 地震

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