影／壯觀奇景曝光 夏威夷基拉韋厄火山睽違3個月再噴發

夏威夷 第二大的「基拉韋厄火山」(Kīlauea Volcano)在休眠3個月後再度噴發,雖然其活動範圍僅限於火山國家公園的封閉區域,但官員仍密切監測對該地區的潛在危害。

多家外媒報導,基拉韋厄火山7日凌晨4點44分左右噴發,美國地質調查局(USGS)在聲明中指出「6日晚間有地震 活動增加的現象,且火山口表面出現變化,象徵底部岩漿開始流動,最終噴發」。

基拉韋厄火山是世界上最活躍的火山之一,在過去70年中噴發數十次。2018年更曾經出現持續數月的噴發,當時熔岩流造成700座房屋毀壞。

由於火山灰排放等對地面和空氣的潛在危害,隸屬於美國地質調查局的夏威夷火山觀測站發布「警告」級別的火山警戒級別。高濃度的火山氣體、如二氧化硫會在大氣中發生反應,並產生對下風向的人類和動物有害的「火山煙霧」,被視為火山噴發 造成危險的主要問題。

此外,基拉韋厄火山噴發後已有大量車潮向夏威夷火山國家公園前進,園方發言人費拉坎恩(Jessica Ferracane)指出「園方正在為可能暴增的遊客作準備」,並補充說「過去火山噴發都會吸引諸多遊客前往能夠俯瞰火山口的各處觀景台」。

Time lapse of #volcano that exploded in #Hawaii.



A Magnitude 4.8 earthquake had hit Hawaii, after which the #Kilauea volcano erupted. Lava has reportedly been flowing from the volcanic mass over the past 48 hours. pic.twitter.com/hGjGzRyHYZ