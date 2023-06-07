長期有矛盾…畢業典禮後 維州高中生及父親遭同學槍殺

愛德華茲(中)表示，此槍擊命案疑似普羅德和傑克森之間的衝突所致。（美聯社）

維州里奇蒙(Richmond)的Huguenot高中6日的畢業典禮結束後不久，突發槍擊 命案，18歲畢業生傑克森(Shawn Jackson)及其36歲的父親史密斯(Lorenzo Smith)喪命，另有至少五人受傷，警方7日表示，19歲兇嫌普羅德(Amari Pollard)面臨兩項二級謀殺指控，他疑似與傑克森有長期衝突。

Huguenot高中6日在Altria Theater舉行畢業典禮，這本該是充滿歡笑與祝福的一天，但典禮結束後五分鐘，突然發生槍響，普羅德向人群開了數槍，導致傑克森和史密斯身亡，另五人受傷，民眾張皇失措。

里奇蒙臨時警長愛德華茲(Rick Edwards)7日表示，普羅德與傑克森過去一年多存在衝突，疑似因此開槍，雙方之間的衝突仍在調查中，「初步調查顯示，這起槍擊案由個人矛盾引發。」

里奇蒙最高檢察官麥克伊晨(Colette McEachin)7日說，普羅德現面臨兩項二級謀殺指控，被拘留不可保釋，普羅德計畫聘請律師，因此法院將繼續審理此案，直到6月末再召開公聽會。

傑克森的母親塔梅佳·傑克森史密斯(Tameeka Jackson-Smith)說，當時全家人在一起參加畢業典禮，但因為人數過多，途中走散，「兒子遇害前不久，剛在畢業典禮上獲得畢業證，他和史密斯一同走向附近公園與家人會合，沒想到卻遭遇悲劇」，當先生和兒子向她走來時，她看見後面有人突然開槍射擊。

塔梅佳稱史密斯為傑克森的父親，不過執法官員事後稱他為傑克森的繼父；「傑克森拿到畢業證書可開心了，他非常努力用功」，塔梅佳說，她和九歲女兒在混亂中被車撞到，女兒腿部受傷，治療後已出院。

警方表示，普羅德當時也參加了畢業典禮，途中離開，疑似去車內拿槍；里奇蒙公校教育總監 卡莫斯(Jason Kamras)說，「我無法忘記傑克森躺在地上接受人工復甦搶救的場景。在他去世前20分鐘，我還和他握手，祝他畢業快樂。」