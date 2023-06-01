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洛杉磯西好萊塢鰻魚餐廳 傳承日本靜岡縣百年美味

記者趙健／洛杉磯市即時報導
餐廳的鰻魚每周從日本直送，並傳承了一個世紀的秘製醬汁和烹飪方式。（Toku Unagi & Sushi）
餐廳的鰻魚每周從日本直送，並傳承了一個世紀的秘製醬汁和烹飪方式。（Toku Unagi & Sushi）

鰻魚肉質柔軟、細膩肥美，是不少人的「心頭好」。創立於1909年的日本鰻魚餐廳Toku Unagi，於2019年秋天在洛杉磯縣西好萊塢開設門店，餐廳的鰻魚每周從日本直送，傳承了一個世紀的秘製醬汁和烹飪方式。

視頻來源：Toku Unagi and Sushi 記者趙健/後製

鰻魚是幾個世紀以來日本餐桌上經久不衰的傳統美食；「鰻重」（Unajyu）和「追瓢」（Ohitsu）這些特色菜品的食譜，據說可以追溯到江戶時代（1603年〜1868年）。因為Toku Unagi & Sushi的存在，如今在南加州也可以體驗到正宗的日本鰻魚料理。

一百多年前，Toku Unagi在靜岡縣的濱松市，那裡是日本著名鰻魚產地之一。餐廳特製的鰻魚醬汁秘方代代相傳，保存至今，讓如今的客人也能享受到百年前的原始美味。 Toku Unag如今在全球共擁有11家餐廳，店內每一條鰻魚都經過主廚的精心挑選，確保高品質的食材。

特色的「鰻魚餐盒」裡包含整條直接從日本進口的頂級鰻魚，配上晶瑩飽滿的米飯，和極具日本特色的精美漆盒或者瓷碗，為品嘗者帶來全方位的享受。同時，餐廳還提供蒲焼、白燒和鹽烤等多種傳統鰻魚烹飪方式，賦予食客不同的味覺體驗。除鰻魚料理外，還有日式經典壽司拼盤、特色手捲和日式炸物小食可供選擇。

來自日本的主廚會在現場烹飪食物，這樣的設置確保了食物的新鮮和品質，增進客人與主廚的聯繫，讓美味直接傳遞。

即日起，憑世界日報禮券前往Toku Unagi & Sushi鰻魚餐廳的顧客，可獲贈一份免費甜點，餐廳地址：1106 N La Cienega Blvd #201, West Hollywood, CA 90069。預約詳情請見https://tokuusa.com/index.html。

創立於1909年的日本鰻魚餐廳Toku Unagi ，2019年秋天在洛杉磯縣西...
創立於1909年的日本鰻魚餐廳Toku Unagi ，2019年秋天在洛杉磯縣西好萊塢開設門店。（Toku Unagi & Sushi）

日本 加州 食譜

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