恐怖娃娃漂上岸 榮登德州寶藏拍賣會

海邊撿回的「恐怖娃娃」竟是最搶眼的拍賣品。(Mission-Aransas National Estuarine Research Reserve)

位於基督聖體市東邊的阿蘭薩斯港(Port Aransas),5月20日(周六)舉辦海灘寶藏慈善拍賣 會,給海龜保育專案籌到數千元經費,其中最搶眼的拍賣品竟然是「恐怖娃娃」(creepy dolls)。

「阿蘭薩斯國家河口研究保護區」(Mission-Aransas National Estuarine Research Reserve)是德州 大學海洋研究院(Marine Institute)的地域,有許多義工每周一次在野馬島(Mustang Island)探查海龜與海鳥的狀況,如果找到受傷的海龜或海鳥,就會帶回保育中心給牠們做醫療復健。

英文裡有句俗諺「One man's trash is another man's treasure」(某人的垃圾是別人的寶藏),義工在海灘上巡行時會看到許多沖上沙灘的垃圾,其中比較搶眼的東西,他們會撿回去存在倉庫裡,在每年一度的「通尼垃圾變寶藏拍賣會」(Tony's Trash to Treasure Auction)出售。今年這項籌款拍賣是20日上午10時開始,在阿蘭薩斯港的羅伯茨點公園(Roberts Point Park)舉行。

義工在海灘上經常會找到洋娃娃,這些塑膠或橡膠的娃娃在海上漂流許久,頭髮眼珠都已經掉光,眼眶、口腔、耳孔都長滿藤壺(barnacles),小孩看到這種恐怖娃娃可能晚上會做噩夢,但因為很搶眼,在拍賣會上相當暢銷,買家可能是拿回去做萬聖節 的裝飾?

今年比較搶眼的拍賣品事先已在網頁上亮相,以提升觀眾的興趣,包括一個來自牙買加(Jamaica)的「瓶中訊息」(message in a bottle),1800年代蒸汽船(steamboat)上用來燒熱水的煤炭塊,一瓶中國製造的啤酒,一本裝在盒中的聖經,一具玻璃纖維製造的真人大小「美人魚」(mermaid)。

「上周今夜」(Last Week Tonight)節目主持人約翰奧立佛(John Oliver) 去年把一整批的恐怖娃娃用一萬元買走,有一集節目就是用這批模樣嚇人的娃娃做專題,其他物品拍賣出3000元,也就是一共籌到1萬3000元經費。一般而言,每件物品標價是10元到50元之間,主辦單位認為最吸引人的物品則是公開競標。