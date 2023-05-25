恐怖娃娃漂上岸 榮登德州寶藏拍賣會

海邊撿回的「恐怖娃娃」竟是最搶眼的拍賣品。(Mission-Aransas National Estuarine Research Reserve)

位於基督聖體市東邊的阿蘭薩斯港(Port Aransas)，5月20日(周六)舉辦海灘寶藏慈善拍賣 會，給海龜保育專案籌到數千元經費，其中最搶眼的拍賣品竟然是「恐怖娃娃」(creepy dolls)。

「阿蘭薩斯國家河口研究保護區」(Mission-Aransas National Estuarine Research Reserve)是德州 大學海洋研究院(Marine Institute)的地域，有許多義工每周一次在野馬島(Mustang Island)探查海龜與海鳥的狀況，如果找到受傷的海龜或海鳥，就會帶回保育中心給牠們做醫療復健。

英文裡有句俗諺「One man's trash is another man's treasure」(某人的垃圾是別人的寶藏)，義工在海灘上巡行時會看到許多沖上沙灘的垃圾，其中比較搶眼的東西，他們會撿回去存在倉庫裡，在每年一度的「通尼垃圾變寶藏拍賣會」(Tony's Trash to Treasure Auction)出售。今年這項籌款拍賣是20日上午10時開始，在阿蘭薩斯港的羅伯茨點公園(Roberts Point Park)舉行。

義工在海灘上經常會找到洋娃娃，這些塑膠或橡膠的娃娃在海上漂流許久，頭髮眼珠都已經掉光，眼眶、口腔、耳孔都長滿藤壺(barnacles)，小孩看到這種恐怖娃娃可能晚上會做噩夢，但因為很搶眼，在拍賣會上相當暢銷，買家可能是拿回去做萬聖節 的裝飾？

今年比較搶眼的拍賣品事先已在網頁上亮相，以提升觀眾的興趣，包括一個來自牙買加(Jamaica)的「瓶中訊息」(message in a bottle)，1800年代蒸汽船(steamboat)上用來燒熱水的煤炭塊，一瓶中國製造的啤酒，一本裝在盒中的聖經，一具玻璃纖維製造的真人大小「美人魚」(mermaid)。

「上周今夜」(Last Week Tonight)節目主持人約翰奧立佛(John Oliver) 去年把一整批的恐怖娃娃用一萬元買走，有一集節目就是用這批模樣嚇人的娃娃做專題，其他物品拍賣出3000元，也就是一共籌到1萬3000元經費。一般而言，每件物品標價是10元到50元之間，主辦單位認為最吸引人的物品則是公開競標。