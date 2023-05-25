芝2大機場 國殤長周末迎156萬旅客 比去年同期增9%

儘管歐海爾機場規定搭乘網約車的旅客，即起必須轉往二航站上車，但第五航站的接送車潮仍未見緩解。(特派員黃惠玲／攝影)

根據航空公司的預測，25日到30日期間，芝加哥 歐海爾機場 、中途機場將迎接超過156萬名旅客，比去年同期增長8.9%。

芝市長強森表示，歡迎150多萬旅客到芝加哥，芝市也開啟了夏季旅遊旺季，「我鼓勵遊客探索芝城77個社區的美麗與獨特，享受世界級餐廳、欣賞音樂與參加街頭活動」。芝加哥航管局局長芮潔米(Jamie L. Rhee)說，兩大機場近日更新了娛樂、藝術裝置及一些設施，希望帶給旅客最佳服務。

與去年同期相比，歐海爾機場在國殤日長周末期間的旅客，今年增加7.7%，25日則是此機場最忙碌的一天。中途機場今年國殤節旅客大增，比去年同期提高了20.7%，最忙碌的一天將會是27日。

航管局也對進出機場提出多項建議，包括：

●多多利用手機停車場，等親友抵達並提領行李後，再從停車場開到航廈接運。

●盡量考慮搭乘藍線捷運到歐海爾機場，中途機場則有橘線捷運可抵達，以避免交通擁堵影響行程。

●歐海爾機場與中途機場都設有「Kiss n'Fly」接送曲，其中歐海爾機場的地址：10255 W. Zemke Blvd.，下車後可搭乘輕軌到航站大樓；中途機場的則位於W. 59th St.與 S. Kilpatrick Ave.交會口。

由於目前甘迺迪高速公路正在進行三年整修計畫，因此芝市區往返歐海爾機場的交通將比以往更堵，估計單趟車程約要1小時20分鐘，如要開車前往者，務必提早出發。

由於假期車輛進出頻繁，要確保前往兩大機場時可以順利找到停車位，可先到官網：flychicago.com查詢可用停車位的數量，也可以先預約車位。

此外，特別要留意的是歐海爾機場近來對搭乘網約車 離開機場的旅客做出了最新規定，所有下機後要搭網約車的旅客，必須全部轉往第二航廈的離境處上車，其中在第五航站下機的旅客，必須轉搭輕軌才能到達第二航站。