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佛州限制中國人買地 州長德桑提斯簽署法案

中央社／邁阿密8日綜合外電報導
佛羅里達州長德桑提斯8日簽署多項法案，包括限制中國人在佛州購買房地產。（美聯社）
佛羅里達州長德桑提斯8日簽署多項法案，包括限制中國人在佛州購買房地產。（美聯社）

佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis）今天簽署多項法案，目的在遏制北京日益增長的影響力，包括限制中國人在佛州購買房地產，以及收緊對短影音分享應用程式（App）TikTok的應用。

法新社報導，這些是一套立法的部分措施，除了上述限制，還禁止在中國習近平政權相關的伺服器上儲存敏感資料，並針對中國在公共教育方面的影響等。

德桑提斯說：「佛羅里達州正在採取行動，對抗美國最大的地緣政治威脅──中國共產黨。」

44歲的德桑提斯尋求建立作為全球政治家的信譽，還簽署了針對七個「受關注國家」中國、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯、敘利亞和委內瑞拉的措施。

居住在中國的投資人現在不得在佛州任何地方擁有任何類型的財產，包括房屋，除非他們是美國公民或永久居民。

來自其他六國的外國人不能在這個「陽光之州」的任何地方購買農地，也不能購買軍事基地或關鍵基礎建設（如機場或發電站）20英里範圍內的房地產。

第二項法案則擴充去年一項行政命令，禁止在政府分發的設備中使用中國擁有的TikTok。去年9月簽署的那項行政命令，建立了被認為存在安全風險、被禁用的社群媒體App名單。

德桑提斯另簽署第三項法案，禁止公立院校收受來自中國等「受關注外國」大學的禮物，或和他們達成協議。

德桑提斯 佛州 房地產

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