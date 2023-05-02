明天滿50歲 芝威利斯大樓走過半世紀 風雨中屹立

威利斯大廈(圖中最高建築)5月3日屆滿50年。(特派員黃惠玲／攝影)

50年前的5月3日，波祖扎克(John Porzuczek)與同事一起將最後一根鋼樑，安裝在當時稱為芝加哥西爾斯大廈(Sears Tower)，這根白色鋼樑有著數千位西爾斯員工的簽名，上樑後也結束了該棟大廈將近三年的工程，今年73歲的波祖扎克說，這座大廈滿50歲了，「直到現在都仍感到自豪」。

這座摩天大廈，位於芝城 南威克大道(S. Wacker Drive)233號，1973年的5月3日完成封頂，這棟大廈也取代紐約帝國大廈(Empire State Building)雄踞長達50年的世界最高建築地位，該大樓也開啟了芝城西環(West Loop)辦公室集中區的發展。

這座大廈現在已經更名為「威利斯大廈」(Willis Tower)，一開始該摩天樓為西爾斯公司(Sears, Roebuck Co.)的總部，後來西爾斯總部在1992年搬到了郊區霍夫曼莊園(Hoffman Estates)，這棟租賃大樓也與其他市中心一些建築一樣，陸續遭受衝擊，包括2001年紐約恐怖攻擊、2008年經濟大衰退後引發的憂慮，但威利斯大樓一一挺過挑戰。

然而過去三年的新冠疫情 ，無疑對威利斯大廈帶來很大的考驗，尤其疫情期間，大幅提高了遠距工作的接受度，也讓樓高110層的這棟大廈的空置率居高不下。

黑石房地產全球共同主席麥卡席(Kathleen McCarthy)表示，相信威利斯大廈將可繼續蓬勃發展，黑石公司在2015年至今，相繼投入超過18億資金，對大樓進行現代化改造，負責維修的Gensler建築公司共同主席海澤(Todd Heiser)說，「到了50歲，都有需要改頭換面」。

非盈利組織高層建築與城市人居住顧問會(Council on Tall Buildings and Urban Habitat)執行長Javier Quintana de Una說，他對威利斯大廈度過這波危機持樂觀態度，「這棟建築走在世界前端，至今仍是世界上最受尊敬的代表作之一」。

參與興建威利斯大廈的項目工程師齊爾斯(John Zils)說，西爾斯最初並無意把大樓打造成世界第一高樓，該公司只想把侯曼廣場(Homan Square)的總部搬到市中心接近地鐵 與火車站附近，「西爾斯是一家很節儉的公司，不會為任何事情花額外的錢」，西爾斯當時向負責設計的Skidmore Owings公司表示，希望新總部能有幾百萬平方呎的空間，以因應1970年到1980年代零售業的預期增長。

西爾斯還計畫自己使用底部的空間，然後把上層的辦公室出租，「最後大樓設計一直拉高變薄，很快就變成了世界最高建築」。

隨著其他世界各地的高樓新建，高度達1451呎的威利斯大廈在1998年，被馬來西亞的雙子星大樓(Twin Towers)超越；而威利斯大廈北美最高大樓的頭銜，也在2014年由紐約市的世貿中心一號大樓(One World Trade Center)取代。直到2023年，威利斯大廈的高度，已經在全球退居到23名。