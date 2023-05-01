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沙塵暴襲伊州 百部車連環撞 30多傷6死

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
伊州南部55號公路1日上午發生沙塵暴。(youtube截圖)
伊州南部55號公路1日上午發生沙塵暴。(youtube截圖)

伊利諾州警察廳1日表示，位於伊州南部的55號州際公路遭遇沙塵暴，導致多起車禍，造成30多人受傷，至少六人死亡。伊州警方說，事發時由於風速過快，農田裡的沙土被吹到高速公路上，致使公路能見度降低釀禍。

警察廳表示，1日上午11時之前，已經至少有30多輛商用車以及40到60輛轎車捲入車禍，警方說，所有六起死亡事故，都是發生在北向車道。

警察在蒙哥馬利郡(Montgomery County)76哩處，處理了多起有人傷亡的車禍，傷勢從輕微到有生命危險不等，傷者從兩歲到80歲都有。

其中有兩部大卡車起火，還有報告稱發生了爆炸。伊州警察廳表示，55號高速路從63哩到80哩處的雙向車道都全部關閉。事發後，被燒毀的卡車、脫節的拖車以及各種殘缺不全的車輛，散落在高速公路上。

伊州春田市地區的國會眾議員巴金斯基(Nikki Budzinski)在推特發文說，「我和我的團隊正在密切關注55號公路上的大車禍，因為當局正了解情況，請大家注意安全。」

伊州運輸廳(IDOT)說，由於55號發生事故路段關閉，行經該處的車輛，可繞行I-48與I-104號公路。運輸廳說，由於需要清除的車輛太多，預計到2日下午才會重新開放該區的55號公路。

目睹沙塵暴車禍的民眾科米爾(Nathan Cormier)拍下了現場影片，他說，當時還好他及時放慢車速，避免被周遭的兩部車撞上，他表示，撞成一團的車輛，都是因為來不及煞車引起。科米爾說，他幸運未受傷後，立即下車協助其他傷者。

離開現場後，科米爾發現自己渾身都是灰塵，他說，遇到沙塵暴的正確應對方式，應該是靠邊停車，等塵埃散去，但人們可能都不清楚什麼狀況而繼續開車，才會導致一部撞一部的連環車禍，他描述，他前面一輛車撞上卡車，安全氣囊都打開了，駕駛的肋骨也在撞擊中斷裂。

這樣的沙塵暴其實在伊州並非罕見，氣象專家莫里(Larry Mowry)說，該地區的風速為每小時35到45哩；春田伊州大學環境科學家史泰爾斯(Megan Styles)說，農民才開始種植，因此土壤比較容易被大風吹起，這場沙塵暴覆蓋了20到30裡的範圍。

伊州南部55號公路1日上午發生沙塵暴。(youtube截圖)
伊州南部55號公路1日上午發生沙塵暴。(youtube截圖)

伊州 車禍 沙塵暴

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