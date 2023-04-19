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德州啦啦隊明星高中女生 開錯車門遭人槍擊重傷

編譯林思牧／即時報導
德州奧斯汀地區石點高中明星啦啦隊員珮頓華盛頓，上錯車竟遭槍擊。（KXAN電視台畫面）
德州奧斯汀地區石點高中明星啦啦隊員珮頓華盛頓，上錯車竟遭槍擊。（KXAN電視台畫面）

奧斯汀地區石點高中(Stony Point High School)的明星啦啦隊員珮頓華盛頓(Payton Washington)，17日(周一)開車載三名隊友，先把車停在H-E-B超市的停車場，然後搭巴士到休士頓的伍德蘭茲菁英訓練營(Woodlands Elite Gym)，為本周末將舉行的世界啦啦隊錦標賽加緊練習。

　練習完畢她們在周二凌晨回到奧斯汀地區，在H-E-B超市停車場上她打開一輛車的車門，但她發現那不是她的車，車裡一名年輕男子手上有一把槍。她連忙跑去找到自己的車然後坐進去，她把車窗搖下連聲跟那人道歉，但那人不接受，雙方起了口角爭執。

　這時那位持槍男子向這群女生開了好幾槍，兩名女生被子彈擊中，一人經過包紮後回家休養，但華盛頓的傷勢很重並當場吐血，她被直升機緊急送到醫院急救。警方逮捕25歲的小佩德羅羅德里格茲(Pedro Rodriguez Jr.)，並控以「危害生命的危險行為」罪名。

　啦啦隊的教練指出，在啦啦隊競賽方面，華盛頓已經有各種的榮銜，唯一還沒有的是高中生啦啦隊世界冠軍的頭銜，她因為槍傷本周末已無法參加競賽，所以必然成為她一生的遺憾。

　所幸她已經得到獎學金，今年秋季她將到貝勒大學就讀，並成為該校「特技與翻滾校隊」(Acrobatic and Tumbling team)的一員，該隊的總教練翡麗西亞穆爾基(Felecia Mulkey)18日還到醫院探望華盛頓，並祝她早日康復。

休士頓

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