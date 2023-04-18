我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中俄防長會談 稱兩國將加強軍事合作

俄國海空軍巡邏北海道周遭 日本戰機緊急出動

「大哥」其實也是一種職業 影帝李康生的江湖心聲

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
現實生活中的影帝李康生幽默輕鬆，但要求重現「黑道大哥」，也可以馬上辦到。 (特派員黃惠玲／攝影)
現實生活中的影帝李康生幽默輕鬆，但要求重現「黑道大哥」，也可以馬上辦到。 (特派員黃惠玲／攝影)

從影超過30年且得過多座影帝獎的李康生，直到在台灣電影「山中森林」才首度演出「黑道老大」角色，為詮釋「在牢裡蹲了10幾年，重回熟悉又陌生社會」的大哥，「我搭公車、走路都在研究黑幫經典影片」，李康生說，其實「大哥也是一種職業，沒有制式規定」，李版的「大哥」雖然少了傳統黑幫老大的肅殺，但觀眾從他不經意的孤獨柔情眼神，往往不由自主對身陷江湖情義的「生哥」，有了莫名的共情與悵然。

與「山中森林」導演姜寧一起到芝城參加亞洲躍動影展的李康生，在影展主辦人王曉菲的陪同下，與導演一起在華埠接受本報訪問，穿著全身黑的李康生比電影裡的剛出獄的黑道大哥顯得親切年輕，一直是國際知名導演蔡明亮最佳合作夥伴的李康生說，他之前已經到過芝加哥四、五次，大部分都是因為蔡導的電影，這次則是跟首度合作的導演姜寧一起到芝城，他也透露6月會到華府拍攝蔡明亮的最新「行者」系列影片。

90年代初期，蔡明亮偶然發現了在電動遊戲場工作的李康生，接著為他打造了「青少年哪吒」，打開李康生的演藝大門，一演超過30年演員資歷的李康生，會不會有職業倦怠？李康生說，直到現在他都很喜歡拍戲，喜歡嘗試各種角色。

李康生：大哥其實也是一種職業

「當上」黑社會大哥的李康生，與影迷過去印象中的叛逆、詭異的角色有段差距，「其實我一直喜歡嘗試大家覺得不會是李康生會演出的角色，這幾年我演過狼師、黑道議員、法師」，李康生說，為了演出大哥，他看了很多韓國、日本、美國、南美洲的黑道影片，後來發現「黑道老大並沒有一個制式模式，大哥也是一種職業，哪種表現都可以」。

李說，「生哥」比較特別的地方，在他因為入獄脫離社會長達10年，出獄後人事全非，不但老婆跟人跑了、父親死了，當年的合作夥伴也對他冷淡，然而沒想到他最終又因種種情義，陷入「人在江湖，身不由己」的無奈，甚至因此喪命，琢磨多時，李康生決定以他自己的體悟，詮釋「山中森林」裡生哥的故事，有別於滿口髒話、氣場強大的傳統大哥，李康生獨樹一格的語速、眼神，將「生哥」對愛情、親情、義氣的迷惘表露無遺。

在演出「生哥」時，李康生印象深刻的是畫師前後花了48小時，才「畫」完他滿身的刺青，他雖然小心呵護這身只能維持四天的刺青，沒想到最後一天竟遇大雨，「仔細看劇照中我的刺青，就會發現有部份地方褪色」。

對經驗豐富的李康生來說，大概很難有角色可以難倒他，不過他說，「山中森林」他倒臥魚池中槍死亡的最後一幕，原本一次Ok，但他主動要求導演魚池加水重來，「沒想到第二次倒下去因為水多直接嗆到」，他邊笑邊描述這個難忘經驗。

曾經因為中風生病了五年，康復後重回螢幕，雖然「演戲方面差別不大，但很多事情變得比較不積極」，李康生很喜歡當導演，不過生病後發現「導演要找錢、要寫劇本、要承受票房壓力，還是讓年輕人去做」，他則退居協助角色。

導演姜寧：這個世界沒有好人壞人

第一次拍攝劇情長片就受邀到海外參加電影節的姜寧說，影片開頭與結尾都使用了「魚缸與魚」，隱喻黑幫的有所無奈，姜寧想透過電影表達，其實這個世界沒有好人跟壞人，只有誰是自己人。

他也不諱言，「山中森林」是集結他從小就從許多黑幫、夜店朋友身上看到、聽到的真實故事而成，「第一次拍長片就受邀到海外參展，真的很榮幸開心」，姜寧說，雖然首度拍電影就賣房籌措啟動資金，但他熱愛電影，不會因此停止前進腳步。

姜寧說，他正在籌拍第二部作品，故事將聚焦海外幫派華裔第二代返台發展事業、集團，是否想成為「黑幫電影專業導演」？他笑著說，會把握任何機會，不過「我最喜歡的導演是王家衛」。

王曉菲(右)感謝李康生(左)與姜寧(中)參加芝加哥亞洲躍動影展。(特派員黃惠玲／...
王曉菲(右)感謝李康生(左)與姜寧(中)參加芝加哥亞洲躍動影展。(特派員黃惠玲／攝影)
王曉菲獲贈限量「山中森林」海報。(特派員黃惠玲／攝影)
王曉菲獲贈限量「山中森林」海報。(特派員黃惠玲／攝影)
「山中森林」是姜寧第一部執導的劇情長片。(特派員黃惠玲／攝影)
「山中森林」是姜寧第一部執導的劇情長片。(特派員黃惠玲／攝影)

導演 電影 芝城

上一則

坎普簽新法 提高學校安全和閱讀能力

延伸閱讀

「小美人魚」真人版 瑪莉莎麥卡錫演「烏蘇拉」求來的

「小美人魚」真人版 瑪莉莎麥卡錫演「烏蘇拉」求來的
青年華人導演石譚軒 好萊塢追夢

青年華人導演石譚軒 好萊塢追夢
香港金像獎／鄭秀文入圍10次終封后 劉青雲3度奪影帝

香港金像獎／鄭秀文入圍10次終封后 劉青雲3度奪影帝
芝城亞洲躍動影展 本周末播映4台灣電影

芝城亞洲躍動影展 本周末播映4台灣電影
有夠毒 這位影帝體內驗出第5種藥物反應

有夠毒 這位影帝體內驗出第5種藥物反應
芝加哥亞洲躍動影展 郭富城獲卓越成就獎

芝加哥亞洲躍動影展 郭富城獲卓越成就獎

熱門新聞

在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥天氣大變臉 才破80年高溫紀錄 今下大雪

2023-04-17 11:11
青少年聚眾在芝市密西根大道騷擾行經車輛。。(abc7youbue截圖)

天氣轉暖 槍聲頻傳 芝血腥周末再現 35中槍8死

2023-04-17 11:59
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

客人送的… 芝華人廚師誤食「大麻軟糖」送醫

2023-04-15 02:15

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
侯佩岑曬全家福慶結婚12年 向老公甜喊：謝謝你娶我

侯佩岑曬全家福慶結婚12年 向老公甜喊：謝謝你娶我
按錯門鈴…密蘇里州16歲非裔少年 遭白人屋主槍擊

按錯門鈴…密蘇里州16歲非裔少年 遭白人屋主槍擊
安永揮裁員大刀 在美砍3000人 這個部門最慘

安永揮裁員大刀 在美砍3000人 這個部門最慘