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芝市長、區長今決選 華人聚居11區投票踴躍

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
麥克關恩公園提前投票所4日投票選民不斷。(特派員黃惠玲／攝影)
麥克關恩公園提前投票所4日投票選民不斷。(特派員黃惠玲／攝影)

由於氣象預測4日下午至傍晚將出現嚴重氣候威脅，芝加哥市各投票所從一早就有不少選民前往投票，根據芝加哥選委會數據顯示，到4日中午為止，全市投票率約22.9%，而投票率最高的區包括華人聚居的11區，還有13區、19區、41區以及49區。

位於11區麥克關恩公園(McGuane Park)的提前投票所，一早就有許多選民前往投票，儘管沒有出現大排長龍情形，但進入投票的民眾幾乎沒有間斷，根據該投票所工作人員表示，受到天氣預測4日可能有強風暴雨影響，當天投票不如3日踴躍。

11區的選民除了要從瓦拉斯(Paul Vallas)及強森(Brandon Johnson)間選出心儀市長外，也要從11區的李惠華與席拉維諾(Anthony Ciaravino)間選出該區的新任區長。

帶著全家四人一起到麥克關恩公園投票的Tom說，這次選舉因為市長、區長候選人都只有兩個，比2月底選舉更容易圈選，他說，投票過程中雖然妻子的身分證件有點小問題，但後來在選務人員協助下順利解決。

芝選委會發言人貝沃爾(Max Bever)在4日中午12時30分的視訊說明會中表示，到中午為止，共有36萬4548人投完票，與全市共有159萬2894位登記選民相比，投票率為22.9%。

他預期決選的投票率會略微超出2月28日的第一輪選舉，估計會在36％至38％間，「到目前為止，芝加哥的選舉日看起來順利有秩序」。

貝沃爾說，4日大約從11時開始，就可以看到許多投票站的投票人數，比第一輪選舉的同時段多出好幾千人。他也提到，從目前完成投票的選民資料分析，18到24歲的選民投票率仍表現不佳，貝沃爾說，此情形令人感到失望，因為新的市長對年輕族群會產生很大的影響。

麥克關恩公園提前投票所4日投票選民不斷。(特派員黃惠玲／攝影)
麥克關恩公園提前投票所4日投票選民不斷。(特派員黃惠玲／攝影)

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