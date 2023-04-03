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墨西哥買處方藥很省 美官員：遭芬太尼汙染偽藥恐致命

編譯林思牧／即時報導
鉛筆尖大小量的芬太尼，即足以致命。(Drug Enforcement Administration緝毒署)
鉛筆尖大小量的芬太尼，即足以致命。(Drug Enforcement Administration緝毒署)

人工合成鴉片芬太尼(fentanyl)在美國已氾濫成災，即使不吸食毒品的人也可能受危害，因為許多偽處方藥(fake prescription pills)受到它的汙染，因此衛生單位呼籲民眾不要再去墨西哥買藥物。

　美國的藥物法規執行得相當嚴謹，許多藥物沒有醫師的處方很難違法買到，許多沒有健保或不願出自負額(copay)的人喜歡去墨西哥買藥，譬如買抗生素「阿莫西林」(amoxicillin)不但不需要處方簽，而且價錢便宜很多，買回來以後放在櫃子裡備用，發燒的時候每八小時吞一顆，省去看醫生的麻煩和開銷。

　德州南部與墨西哥接鄰的地方，許多人越過邊界到墨西哥去買處方藥，但這些藥物有些是假藥，其中並不含有效成分，更恐怖的是有些被芬太尼汙染，吃下去不但不能治病還可能被毒死。聯邦緝毒局DEA去年一共沒收了5000多萬顆含有芬太尼的偽處方藥和一萬磅的芬太尼粉末，這個量已足夠把全美國每一個人都毒死。

　根據聯邦疾病防治中心CDC的數據，2021年全國有10萬7000人因藥物中毒(drug poisoning)死亡，也就是平均每天294人，其中的三分之二是因為服用人工合成鴉片過量(synthetic opioids)而喪命，芬太尼就是這一類的毒品藥物。

　芬太尼的藥性極強，只要二毫克(milligrams)就可以讓人致命，也就是鉛筆尖大小的量。但芬太尼已經有解藥，那就是納洛酮(Naloxone)，最大的品牌叫NARCAN，這是一種從鼻孔吸入的噴劑。已經有許多地區的公立圖書館存有NARCAN，館員也知道怎樣使用這款解藥，這個趨勢正在全國各地興起，在部分地區參加過講習會以後，可以免費取得一份NARCAN。

墨西哥 毒品 聯邦疾病防治中心

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