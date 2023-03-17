我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年檢：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

眾院監督委員會備忘錄：拜登長媳收受中資企業款項

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

特派員黃惠玲／俄亥俄州電話採訪即時報導
李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)
李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)

三年前從俄亥俄州政府部門退休的華人李偉明(化名)，正準備開始實現環遊世界夢，沒料到先是迎來新冠疫情，而更想不到的是2022年11月初一則來自臉書的信息，翻轉了他的世界、打碎了他的美夢。

這通訊息的發信人為一名30多歲的女性，從認識她到最終損失55萬退休老本，短短不到三個月的經歷讓李偉明「痛不欲生」。

李偉明接受本報訪問詳述了自己成為「殺豬盤」受害者的經過，他希望能夠藉著慘痛經歷，提醒所有人千萬不要「起貪念」，更要對所有來自不論男女的陌生信息高度警戒。

啟動養豬 天天貼心問安

從台灣移民到美國的李偉明與妻子定居俄亥俄州，公餘之暇喜歡研究投資途徑，從公職退休後，本想著展開旅遊計畫，無奈遇到疫情只能待在家中，2022年11月初，他從臉書的通訊軟體Messenger上收到一女性的陌生信息，寫著「我想認識你」，因為平常生活比較單調，李偉明看到這則留言後，下意識開始與對方簡短交談，接著這位自稱為「林舒靜(Lin Kate)」的女性，要求加李偉明Line的帳號，稱「這樣比較方便聯繫」。

從認識開始，林舒靜每天貼心問安，關心李偉明吃飯了沒？健身了沒？睡前也會向李道晚安，林舒靜時常會在李的Line上留語音信息，李偉明承認「對方照片清秀、聲音好聽」，因此多少對她沒有排斥，言談中，女方表示自己想移民美國，也想在當地投資房地產，林偉明也熱心提供一些資訊，兩人話題也逐漸轉入投資領域。

養豬滿月開殺 稱有內線投資暴利

2022年底恰好是美國股市上下震盪猛烈期，林舒靜從李偉明口中獲知李有在投資股票，就在兩人認識約一個月後，她開口說，「哥，其實我是在香港一家公司擔任投資風控專員」，接著女方表示有公司員工福利可以投資黃金，一本萬利。

在林女不斷鼓吹勸說，甚至讓李偉明兩次實地操作了她的私人賬戶後，原本持懷疑態度的李經不起誘惑，加上手上有點閒錢，去年11月29日決定先匯兩萬到竤信國際(HONESTUM TRADING)試運氣，當時的李偉明心想「如果被騙也就兩萬塊的事」，他完全沒想到之後會被對方一步步引入詐騙深淵。

短短1個月 匯出55萬退休老本

開戶後的李偉明在林女的指導下，果然帳面明顯獲利，林舒靜因此多番說服他增加投資金額，以提高盈利總額且降低交易手續費，坦承自己當時「急功近利且貪婪」的李偉明，一周後又匯了四萬到該帳戶，隔日林舒靜再次告知提高存款額可以將單次交易費減到20元時，看到帳面金額激增的李偉明宛如「殺紅眼」，兩周後又匯入14萬湊足20萬，就為了享有便宜交易費。

12月28日，李偉明眼見「帳面金額」暴增，再次相信林舒靜匯入額外20萬「賺錢」，今年1月20日，李偉明形容自己在林舒靜誘導下失去理性，相信15天就能翻三倍的暴利，又匯入15萬到該投資帳戶，這時他一共匯了55萬，但帳面金額已到150萬元。

不吸乾豬仔不放生 驚覺受騙已太遲

詐騙集團的宗旨就是「吸乾對方每一分錢」，林女並未因此收手，她又積極鼓吹口中的「哥」加碼到100萬，這時李偉明開始意識到整個投資「不合理」，等想要開始抽身領回投資款，卻遭對方層層推託，甚至要求支付當時帳面總額275萬的10%作為分析師佣金，「我終於驚覺自己真的受騙了」。

儘管確定上當，他至今也沒有刪除對方的投資小程式，「或許還有一線希望拿回一些錢」，李偉明說，直到現在，林舒靜還在天天慫恿他加碼投資到100萬，「我不敢告知對方自己已經識破騙局」，老本損失慘重的李偉明嘆氣，「搞不好她會突然良心發現」。

後悔莫及 痛不欲生

曾經提醒丈夫「很像詐騙」的李太太，對於短短不到三個月，家中養老巨額存款消失無蹤非常生氣，李偉明也壓力大到快進醫院，藉由這次的經歷「體認到人心可畏，貪婪之心不可有，否則後悔莫及、痛不欲生」。

李偉明說，他以前經常在網上看到一些有人上當受騙的消息，當時以為「我這麼有投資經驗，這些人太笨太傻」，萬萬沒有想到這些詐騙集團無孔不入，而且話術與搭配的軟硬體都讓人一不小心就「入了豬圈」，「我的血淋淋例子，希望能給所有目前正準備投資所謂巨額利潤者當頭棒喝」。

開戶短短一個月 內，林偉明先後匯入多筆資金投資。(李偉明提供)
開戶短短一個月 內，林偉明先後匯入多筆資金投資。(李偉明提供)
提供「帳面暴利」的投資公司。(李偉明提供)
提供「帳面暴利」的投資公司。(李偉明提供)
發現可能上當後，曾向對方苦求拿回本金。(李偉明提供)
發現可能上當後，曾向對方苦求拿回本金。(李偉明提供)
投資獲益的帳面金額累計高達270萬。(李偉明提供)
投資獲益的帳面金額累計高達270萬。(李偉明提供)
李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)
李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)
自稱林舒靜的詐騙女。
自稱林舒靜的詐騙女。
李偉明停止匯錢後，林女仍不斷遊說他加碼到100萬。(李偉明提供)
李偉明停止匯錢後，林女仍不斷遊說他加碼到100萬。(李偉明提供)

投資 詐騙集團 退休

上一則

南卡禁中國人購地案放寬 持綠卡可買5畝

延伸閱讀

橡膠手套一哥 力拚明年賺錢

橡膠手套一哥 力拚明年賺錢
「憤怒斑馬」差點咬斷農場主人手臂 警嚇阻無效後開槍擊斃

「憤怒斑馬」差點咬斷農場主人手臂 警嚇阻無效後開槍擊斃
列車出軌污染 諾福克南鐵賠償賓州700萬

列車出軌污染 諾福克南鐵賠償賓州700萬
1個月內2起…俄州事故未了 諾福克南方貨運火車又出軌

1個月內2起…俄州事故未了 諾福克南方貨運火車又出軌
俄亥俄州洩毒事故灣區重演？ 民眾憂心

俄亥俄州洩毒事故灣區重演？ 民眾憂心
MLB／鴻海進軍選秀聯盟 俄亥俄州廠贊助在地球隊

MLB／鴻海進軍選秀聯盟 俄亥俄州廠贊助在地球隊

熱門新聞

現場安全錄像顯示張蓉摔倒在地後，歹徒試圖搶走掉在地上的財物。(新聞周刊截頻)

非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓

2023-03-13 21:00
43歲的麥克瑞曾在2019年因沒有隱蔽槍證攜槍被逮捕。(密西根懲教廳)

密州大槍手遺書公布 連問4個為什麼自己被討厭

2023-03-10 12:18
德州一男子迷戀上播客女主持，愛而不得後到西雅圖將其殺害。圖為麥克風示意圖。(Pexels)

德州男迷戀女主持愛而不得 赴西雅圖槍殺她後自殺

2023-03-11 16:21
西雅圖去年興建的ADU數量首次超過獨棟屋。（取自推特）

西雅圖「附屬住宅」興建 首超獨棟屋

2023-03-12 14:36
鉅富馬斯克傳出，正在奧斯汀郊區興建一個德州烏托邦。 （路透） 路透社

新屋3臥室月租僅800元 馬斯克擬在德州蓋烏托邦社區

2023-03-15 20:46
樹屋客廳。（Airbnb）

男子利用貨櫃 變出6層豪華樹屋

2023-03-10 02:00

超人氣

更多 >
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒
全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣
曾指馬英九被中國掌控 郭文貴被起底還有這些猛料…

曾指馬英九被中國掌控 郭文貴被起底還有這些猛料…