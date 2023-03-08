別錯過奇觀…慶聖派翠克節 芝加哥河周六瞬間變綠

一年一度的染綠芝加哥河活動，將在11日上午10時舉辦。(芝加哥觀光局官網)

又到了一年一度的聖派翠克節(St. Patrick's Day)，芝城 著名的染綠芝加哥 河以及大遊行 將在本周六(11日)登場，想要目睹芝加哥河瞬間變成綠色奇觀的民眾，記得當天早一點到市區報到。

芝加哥河染綠將在11日早上10時舉行，想要近距離觀看染綠過程者，最佳位置毫無疑問就是芝加哥河畔步道(Chicago Riverwalk)，以及介於州街(State St.)與哥倫布路(Columbus Dr.)間的幾座鐵橋，不過，依照往年盛況，想要搶好的觀看位置，一定要早點到現場。

至於芝市區的聖派翠克大遊行，將在同日中午12時30分開始，遊行隊伍將從巴爾伯街(Balbo St.)夾哥倫布路口出發，然後往北走到蒙洛街(Monroe St.)口。今年遊行主題為「肯定工人權利」(Recognizing Workers' Rights)，伊利諾州工會總裁德瑞亞(Timothy Drea)將擔任遊行大隊長。

上述兩場活動的進一步信息，可查詢芝加哥觀光局網站：https://reurl.cc/kllkKr。

另一場在芝城南區的聖派翠克遊行，則將在12日中午登場，遊行隊伍將從103街夾西方大道(Western Ave.)一直走到115街口，附近街道預計從上午9時到下午3時會進行交通管制。該活動詳情可查詢： southsideirishparade.org。