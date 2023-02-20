我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：拜登閃電訪問基輔 與普亭對抗白熱化

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

普亭出兵烏克蘭一年 從美墨邊界入境俄羅斯人增加4.3倍

編譯林思牧／即時報導
過去一年中從美墨邊界入境的俄羅斯人比前一年增加4.3倍。(CBP臉書)
過去一年中從美墨邊界入境的俄羅斯人比前一年增加4.3倍。(CBP臉書)

2月24日是普亭出兵侵略烏克蘭一周年，美國海關與邊境巡邏局的數據指出，過去一年中從美墨邊界入境的俄羅斯人比前一年增加4.3倍，絕大多數申請庇護的人是役齡男子，但其中很多並不是年輕人。

　與德州麥凱倫市(McAllen)隔著格蘭德河對望的墨西哥城雷諾沙(Reynosa)，流浪人庇護所(migrant shelters)過去一年中出現了很多白人面孔，與從前幾乎全是西語裔與黑人的情況大不相同，這些白人多數是俄羅斯人。普亭出兵烏克蘭以後，年紀在18歲與65歲的俄國男子都在徵兵的範圍之內，政府不准這些人出國，但保守的估計認為至少有數萬名役齡男子潛逃出國。

　這些被俄國稱為「逃兵」的男子，多數是逃到離祖國不遠的喬治亞(Georgia)、亞美尼亞(Armenia)、波蘭(Poland)或蒙古(Mongolia)，但下定決心要遠走高飛又比較有經濟能力的人，最嚮往的地方就是美國。

　50多歲的塔塔洛夫(Anatolia Takhtarov)原本住在莫斯科，他先潛逃到白俄羅斯(Belarus)的明斯克(Minsk)，輾轉來到土耳其的伊斯坦堡(Istanbul)，再旅行到西班牙的馬德里(Madrid)，從那裡搭飛機渡過大西洋抵達墨西哥度假勝地坎昆(Cancun)，然後徒步向北走到雷諾沙，並已向美國移民單位申請政治庇護，他表示這趟旅途極其艱辛，等待移民局批准的過程又很漫長，他希望盡早獲得批准，到洛杉磯投靠親友然後自力更生。

　他在雷諾沙的庇護所裡結交了兩個年輕的俄國人，26歲的祖斯塔羅夫(Sergei Zhustarov)離開年輕的妻子和一個稚齡女兒，他表示他不想到戰場上送命，也不願意去殺人，只好暫別妻女來美國求生路，他希望早日能和妻女在紐約市團圓。30多歲的費多洛夫(Pável Fedorov)原本在莫斯科開牙醫診所，他把普亭形容為「恐怖份子」，他希望早日在紐約開設自己的牙醫診所，替美國人民貢獻他的專長。

庇護 白俄羅斯 普亭

上一則

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

延伸閱讀

烏克蘭戰爭導致俄國世代衝突 年輕人反戰、長輩挺戰

烏克蘭戰爭導致俄國世代衝突 年輕人反戰、長輩挺戰
俄侵烏將滿1年…普亭統治出現裂痕 傭兵頭子勢力坐大

俄侵烏將滿1年…普亭統治出現裂痕 傭兵頭子勢力坐大
俄烏戰爭前有長路 美大選、中和平提案將使局勢更複雜

俄烏戰爭前有長路 美大選、中和平提案將使局勢更複雜
CNN：普亭統治出現模糊裂痕 傭兵頭子是否取而代之？

CNN：普亭統治出現模糊裂痕 傭兵頭子是否取而代之？
馬航MH17遭擊落 「強烈跡象」普亭批准供應飛彈

馬航MH17遭擊落 「強烈跡象」普亭批准供應飛彈
以色列前總理：普亭侵烏初期 曾保證不殺澤倫斯基

以色列前總理：普亭侵烏初期 曾保證不殺澤倫斯基

熱門新聞

13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

2023-02-14 00:49
一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
新型犯罪手法，公寓遭故意停電，女子到室外查電箱，險遭擄走。(CPS Energy臉書)

半夜只有她家停電 德州女外出查看險遭綁架

2023-02-14 18:29
將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16

超人氣

更多 >
瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳

瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊

被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算