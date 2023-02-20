普亭出兵烏克蘭一年 從美墨邊界入境俄羅斯人增加4.3倍

過去一年中從美墨邊界入境的俄羅斯人比前一年增加4.3倍。(CBP臉書)

2月24日是普亭 出兵侵略烏克蘭一周年，美國海關與邊境巡邏局的數據指出，過去一年中從美墨邊界入境的俄羅斯人比前一年增加4.3倍，絕大多數申請庇護 的人是役齡男子，但其中很多並不是年輕人。

與德州麥凱倫市(McAllen)隔著格蘭德河對望的墨西哥城雷諾沙(Reynosa)，流浪人庇護所(migrant shelters)過去一年中出現了很多白人面孔，與從前幾乎全是西語裔與黑人的情況大不相同，這些白人多數是俄羅斯人。普亭出兵烏克蘭以後，年紀在18歲與65歲的俄國男子都在徵兵的範圍之內，政府不准這些人出國，但保守的估計認為至少有數萬名役齡男子潛逃出國。

這些被俄國稱為「逃兵」的男子，多數是逃到離祖國不遠的喬治亞(Georgia)、亞美尼亞(Armenia)、波蘭(Poland)或蒙古(Mongolia)，但下定決心要遠走高飛又比較有經濟能力的人，最嚮往的地方就是美國。

50多歲的塔塔洛夫(Anatolia Takhtarov)原本住在莫斯科，他先潛逃到白俄羅斯 (Belarus)的明斯克(Minsk)，輾轉來到土耳其的伊斯坦堡(Istanbul)，再旅行到西班牙的馬德里(Madrid)，從那裡搭飛機渡過大西洋抵達墨西哥度假勝地坎昆(Cancun)，然後徒步向北走到雷諾沙，並已向美國移民單位申請政治庇護，他表示這趟旅途極其艱辛，等待移民局批准的過程又很漫長，他希望盡早獲得批准，到洛杉磯投靠親友然後自力更生。

他在雷諾沙的庇護所裡結交了兩個年輕的俄國人，26歲的祖斯塔羅夫(Sergei Zhustarov)離開年輕的妻子和一個稚齡女兒，他表示他不想到戰場上送命，也不願意去殺人，只好暫別妻女來美國求生路，他希望早日能和妻女在紐約市團圓。30多歲的費多洛夫(Pável Fedorov)原本在莫斯科開牙醫診所，他把普亭形容為「恐怖份子」，他希望早日在紐約開設自己的牙醫診所，替美國人民貢獻他的專長。