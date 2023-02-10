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芝海關查獲來自中國包裹 暗藏假美鈔、仿LV首飾

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥海關人員查獲從香港寄往北卡的大批仿冒名牌首飾。(CBP Chicago提供)
芝加哥海關人員查獲從香港寄往北卡的大批仿冒名牌首飾。(CBP Chicago提供)

美國海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection，CBP)9日表示，該局在芝加哥歐海爾國際機場陸續查獲從中國郵寄至美的假鈔包裹，總額約7萬6000元，此外，執法人員也分別從土耳其抵美旅客行李，以及香港郵寄抵美包裹中，查獲價值超過百萬的仿冒名牌商品。

本月稍早查獲從中國寄到美國的假鈔包裹，分別要寄往伊利諾州的莫理斯市(Morris)、奧克拉荷馬州的奧克拉荷馬市、明尼蘇達州的葛林布希市(Greenbush)，以及德州的密遜恩(Mission)、休士頓。CBP9日新查獲另一批從中國寄到美國的假鈔，目的地則為肯塔基州Bowling Green。

官員說，這些從中國來的包裹在經過X-ray掃描時被發現含有假鈔，其中寄到肯州的包裹裡面有103張假的20元紙鈔，總計2060元。

CBP指出，仿冒商品部分，海關人員從土耳其搭機抵美的美國公民行李中，發現了大批仿冒品，包括服飾、皮包、首飾等，真品市價約46萬5000元。

另一個從香港寄往北卡夏樂(Charlotte)地址的包裹，則查獲多達222件LV項鍊、手環，這批首飾如果是真品，市價超過59萬6000元。

CBP指出，仿冒與侵犯智慧財產權每年為美國經濟造成2000億到2500億元的損失，也導致75萬名美國人失業，而且對公眾健康與安全構成威脅。海關也提醒公眾，購買任何商品前，最好先了解來源及商品特徵以免買到假貨。

芝加哥海關人員查獲從中國寄至美國的假鈔包裹。(CBP Chicago提供)
芝加哥海關人員查獲從中國寄至美國的假鈔包裹。(CBP Chicago提供)

CBP 香港 奧克拉荷馬州

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