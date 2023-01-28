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芝大雪紛飛 北華埠春節遊行人氣旺 警力加倍安全落幕

芝大雪紛飛 北華埠春節遊行人氣旺 警力加倍安全落幕

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城28日雖然大雪紛飛，但仍擋不住北華埠春節遊行的暢望人氣，包括芝加哥市市長萊特福特等官員、民代都到場參加並向民眾拜年，此外，有鑑於加州蒙特利公園新年前夕發生大規模槍擊案，芝加哥警局今年派出加倍警力駐守街區，確保每位市民安全。

遊行當天不到中午，位於紅線捷運站旁遊行集合地點亞偕街(Argyle St.)，就有大批警察持續巡邏，每個巷口也停了警車加強警戒，紅線捷運亞偕站出口，至少有四、五名警察站崗，特別帶著孩子參觀遊行的林曉春說，「很少看到北華埠這麼多警察，也因此很有安全感」。

遊行隊伍下午1時從亞偕街夾北肯摩爾大道(N. Kenmore Ave.)口往西出發，在遊行隊伍最前列的萊特福特，沿途向民眾熱情揮手、祝賀新年；由多隻舞獅坐鎮的48區區長歐斯特曼(Harry Osterman)花車僅跟著嘉賓隊伍出現，鑼鼓喧天帶起歡樂氣氛，圍觀民眾也紛紛發出歡呼。

駐芝中領館花車上的四隻可愛熊貓，熊貓還不時向群眾分發可愛的粉色兔玩偶，非常受到歡迎，其他花車及遊行隊伍還包括協勝公會、McCutcheon STEAM School、CTA小火車、上城商會、Goudy Technology Academy等，許多小學生家長帶著穿著中式服飾、提著燈籠參與遊行，可愛模樣讓圍觀民眾熱情搶拍。

由於北華埠聚居相當多的越南裔人口，而越南人的12生肖中有貓無兔，因此遊行隊伍中大型人偶兔子與貓結伴而行，同時彰顯了華裔與越裔文化，也成為遊行中的亮點。

萊特福特在遊行前簡短受訪時提到，在與大家歡慶農曆春節同時，她也對田納西州五名警察施暴事件表達深切關注，她說，視頻內容讓人很難接受，生而為人因此感到憤怒、挫折是正常反應，但希望能夠平和表達情緒。

為確保春節遊行安全，芝警出動大批警力巡邏。(特派員黃惠玲／攝影)
為確保春節遊行安全，芝警出動大批警力巡邏。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍中的可愛小朋友。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍中的可愛小朋友。(特派員黃惠玲／攝影)
今年是中國傳統12生肖的兔年，但越南的12生肖無兔有貓，因此兩隻動物偶同時出現在...
今年是中國傳統12生肖的兔年，但越南的12生肖無兔有貓，因此兩隻動物偶同時出現在遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
為確保春節遊行安全，芝警出動大批警力巡邏。(特派員黃惠玲／攝影)
為確保春節遊行安全，芝警出動大批警力巡邏。(特派員黃惠玲／攝影)
CTA小火車。(特派員黃惠玲／攝影)
CTA小火車。(特派員黃惠玲／攝影)
為確保春節遊行安全，芝警出動大批警力巡邏。(特派員黃惠玲／攝影)
為確保春節遊行安全，芝警出動大批警力巡邏。(特派員黃惠玲／攝影)
儘管大雪紛飛，群眾仍開心參與圍觀。(特派員黃惠玲／攝影)
儘管大雪紛飛，群眾仍開心參與圍觀。(特派員黃惠玲／攝影)
為確保春節遊行安全，芝警出動大批警力巡邏。(特派員黃惠玲／攝影)
為確保春節遊行安全，芝警出動大批警力巡邏。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館花車的四隻熊貓受到歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館花車的四隻熊貓受到歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長萊特福特(前左三揮手者)在遊行隊伍中向街道兩旁民眾揮手。(特派員黃惠玲／攝...
芝市長萊特福特(前左三揮手者)在遊行隊伍中向街道兩旁民眾揮手。(特派員黃惠玲／攝影)

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