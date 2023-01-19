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駐芝中領館 2月3日起恢復領事大廳現場簽證

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
駐芝中領館領事證件大廳將從2月3日起，恢復辦理現場簽證。(駐芝中領館官網)
駐芝中領館領事證件大廳將從2月3日起，恢復辦理現場簽證。(駐芝中領館官網)

中國駐芝加哥總領館18日宣布，該館領事證件大廳將從2月3日起恢復現場辦理簽證業務，所有申請人需先登錄「中國簽證申請在線填表」(COVA)填寫申請表，然後透過25日起開放使用的「中國簽證申請在線預約」(AVAS)系統，取得預約時間，再依時前往遞交材料。

駐芝中領館提醒，護照、旅行證申請及養老金資格審核，仍要通過「中國領事APP」線上辦理，證件大廳現場無法接受上述申請及辦理。此外，認證申請也繼續通過電子郵件預約獲得郵寄文件的指示，通過郵寄材料完成辦理。

領事證件大廳辦理簽證的具體流程如下：

申請人先登錄「中國簽證在線填表」在線填寫簽證申請表，填表完成後在「中國簽證申請在線預約」取得領事證件大廳現場遞交材料時間。

申請人或代理人在預約好的時間，持列印出來的預約憑證到領事證件大廳遞交申請材料。如遇特殊情況無法按預約時間前往，須至少提前一個工作日透過AVAS系統取消預約。否則按失約處理，而預約者的申請編號將作廢，並重新填寫申請表取得新的預約。

申請人填寫表格前，應仔細閱讀COVA簽證在線填表注意事項，確保填寫時信息真實、準確、完整，填寫完成後，印出全套表格並簽字。申請表一經提交不能更改，否則須重新填寫。

申請人或代理人須現場提交9到10頁的紙質申請表及所需材料，有關各類簽證所需材料，可查詢：https://reurl.cc/58m6mz。

如表格填寫不當或材料不符要求，簽證申請可能會現場退回，並重新填表並預約。

此外，從25日開始，駐芝中領館簽證業務電子郵箱將不再接受新的簽證申請郵件。1月25日前通過電子郵件提交的簽證申請，如通過初審，將會收到「初審通過號碼」，屆時可憑該號碼繼續郵寄材料辦理。如沒有收到「初審通過號碼」者，則需按照新的辦理流程完成在線填表及預約。

駐芝中領館領事證件大廳地址：1 East Erie Street, Suite 500，Chicago, IL 60611，辦公時間周一到周五上午9到12時，下午1時到2時30分。進入證件大廳須全程佩戴口罩

領事證件簽證電郵：[email protected]；護照、旅行證電郵：[email protected]；公證、認證和養老金電郵：[email protected]

簽證 中領館 口罩

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