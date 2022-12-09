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秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

中國駐美大使秦剛8日出席芝加哥美國中國總商會(CGCC Chicago)年會時表示，中國正在根據疫情形勢，重新調整包括國際旅行等應對措施，相信在不久的將來就會進一步放寬相關旅行限制。

這場在芝加哥舉行的年會，通過「中西部投資展示」、「清潔能源與氣候變遷論壇」、「市長圓桌討論會」、「展望2023年的中國」、「大使對話」等活動，展開「重啟希望，共向未來」為主題的各種深入探討、交流，這也是該商會在疫情爆發至今，第一次恢復實體年會，約500多人出席了盛會。

秦剛在駐芝加哥中國領事館總領事趙建的陪同下抵達會場，秦剛為當天晚宴的主題演講嘉賓，秦剛表示，很期待中西部的朋友，可以在中美關係方面提供更多的支持與貢獻，實現更偉大的友誼與合作。

他也提到，新冠疫情已經三年，為許多人的旅行帶來很大的困難，「我知道有不少人想去中國，我想告訴大家，中國正在根據形勢重新調整包括國際旅行等應對措施，相信不久的將來會進一步會對旅行放寬限制」。

前美國駐華大使布蘭斯塔德(Terry Branstad)、鮑卡斯(Max Baucus)出席了「大使對話」，兩人對中國人民的勤奮、和善難以忘懷，他們也分享了在駐華期間的難忘回憶，布蘭斯塔德表示，2020年初，美中簽署第一階段「貿易協議」是他任職時的高光事件，至於低潮期，則是疫情剛爆發時的種種挑戰。

他還提到，中國駐休斯敦領館2020年7月被迫閉館，接著中方也宣布關閉美駐成都領館反擊，至於「是否應該重開成都領事館？」布蘭斯塔德說，他個人不確定成都是不是對的重開地點，但駐華領館有存在必要。

年會中的「展望2023年的中國」論壇，由芝加哥美國中國總商會會長倪頻、芝加哥大學全球計畫的資深顧問楊大力、上海美國商會前主席吉布斯(Ker Gibbs)、全美美中關係委員會前主席霍爾頓(John Holden)等四人，分享對於雙邊貿易及美中未來發展的看法與現況分析。

芝加哥市市長萊特福特、伊州聯邦眾議員Raja Krishnamoorthi也應邀到場；為慶祝美中乒乓外交50周年，商會還特別邀請了當年曾代表美國訪問過中國的資深球員與秦剛對打。

曾任中國女排總教練的郎平等人，接著為大會舉辦乒乓賽的優勝球員頒獎。

前美國駐華大使布蘭斯塔德(中)、鮑卡斯(右)。(特派員黃惠玲／攝影)
前美國駐華大使布蘭斯塔德(中)、鮑卡斯(右)。(特派員黃惠玲／攝影)
中國駐美大使秦剛(中)。(特派員黃惠玲／攝影)
中國駐美大使秦剛(中)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 秦剛 疫情

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