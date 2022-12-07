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活在父親政見陰影下? 參議員克魯茲14歲長女疑刺傷自己

編譯組／即時報導
據稱，聯邦參議員克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂。(克魯茲臉書)
據稱，聯邦參議員克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂。(克魯茲臉書)

「線上雷達」(Radar Online)網路新聞6日(周二)深夜報導，德州休士頓市警局當天晚上接到從克魯茲聯邦參議員(Senator Ted Cruz)家中打來的911電話，警方徵招救護車前往處理，疑似是克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂，幸好送醫急救後已無大礙。

　克魯茲與妻子海蒂(Heidi Nelson Cruz)和兩個女兒所住的休士頓豪宅，位於德州最昂貴住宅區之一的「河橡區」(River Oaks)。線上雷達得到知悉內情人士的情報，6日(周二)晚間8時前後，有人從克魯茲的家打911電話求救，指出一名少女用刀把自己刺傷，請警方派救護車前來。警方並沒有透露關於本案的詳情，但匿名人士指出受傷的是克魯茲的大女兒卡洛琳(Caroline Cruz)。

　克魯茲的兩個女兒是14歲的卡洛琳和11歲的凱瑟琳(Catherine Cruz)，今年稍早卡洛琳在抖音TikTok上表示，很多人用她父親的政見和理念來判斷她，認為他們是一丘之貉，但事實上她和父親在政治方面幾乎完全不搭調，她對父親的言論多半不贊同。

　代表克魯茲的人士向媒體指出，這是家庭內部的事件，希望媒體尊重他們一家的隱私，特別是應該關注卡洛琳的心理健康。這人又表示卡洛琳的傷勢不嚴重，應該可以很快康復。心理學家指出，少年期的孩子多半充滿理想，以克魯茲屢屢發出偏激分裂謬論的習慣，作為克魯茲的女兒肯定不是輕鬆的事。

　在2016年的總統大選中，克魯茲出馬競逐共和黨提名，最後他只落後於川普位居第二名。由於初選期間兩人之間許多次出現醜態畢露的人身攻擊，川普當選總統以後克魯茲起初並不挺他，但後來他成為川普最死忠的支持者，川普在2020年的大選中落敗以後，克魯茲大力替川普撐腰，企圖把大選結果翻盤。

克魯茲 川普 德州

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