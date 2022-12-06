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見義難勇為 德州男子商店扮英雄救美 結果被控謀殺

編譯組／即時報導
德州達拉斯一間「家庭一元店」顧客槍殺竊嫌，反遭控謀殺罪名。(WSAZ3電視台)
德州達拉斯一間「家庭一元店」顧客槍殺竊嫌，反遭控謀殺罪名。(WSAZ3電視台)

達拉斯一間「家庭一元店」(Family Dollar)11月29日發生顧客槍殺竊嫌的事件，執法單位12月6日(周二)對這位「見義勇為」的47歲男子提控謀殺罪名。

　達拉斯市警局指出，29日那天店員發現一名男子在店裡偷東西，一名女店員上前要求男子把東西放回貨架上離開，但那人反而對店員咒罵毆打，另一名女店員上前幫助同事，用辣椒噴劑噴那名男子，三個人在收銀櫃檯裡扭打成一團。這間廉價商店的顧客大多是非裔居民，一名女顧客表示因為店員全是女的，因此小偷特別不怕到店裡偷東西。

　這時一名男子走進店裡，看到正在扭打的三人，他拔出身上的配槍，大喊「move」，接著他向那名男子開了一槍，那名竊嫌後來因為傷重而死。開槍的男子是47歲的凱文傑克森(Kevin Jackson)，他向前來調查的警察表示，他是因為擔心店員的生命安全而開槍的。

　這間商店裡有錄像監控器，警方調閱視頻審查後，發現傑克森開槍的時候那名竊嫌正在往店門方向跑，而且兩名女店員離竊嫌已有相當的距離。執法單位於6日(周二)對傑克森提控謀殺(murder)罪名，警方到目前還沒公佈那位死者的身分。

　這件兇殺案的發展，明確的指出德州雖有「無照攜槍」的法規，但那並不代表可以隨便向人開槍，即使是對犯罪嫌疑人也不能亂開槍。在達拉斯執業的刑案辯護律師(criminal defense attorney)比利克拉克(Billy Clark)向WFAA電視台的記者指出，傑克森或許當時認為自己是見義勇為、出手救難，但卻讓自己陷入牢獄之災的威脅中，市民大眾應該以本案為鑑，千萬不可意氣用事。

　克拉克律師指出，傑克森在審判中必須申訴自己的行動是根據「城堡原則」(castle doctrine)或「自衛法則」(self-defense statute)為自己脫罪，但因為死者當時已經企圖逃跑，連這種辯護也會很難讓陪審團信服。

警察 德州 非裔

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