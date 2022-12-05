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遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)
微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)

「從第一筆匯款到最後一次七萬元的匯款，短短一個月損失90萬還有一條寶貴的生命」，剛替38歲小花(化名)處理完自殺保險理賠的夏麗華，痛心陳述殺豬盤的心狠手辣，讓她最憤怒的是這些詐騙份子疑以團伙型態作案，第一個詐走大筆錢後，第二個以「同為受害者」身分又騙走近10萬，連續上當導致小花自責羞愧舉槍自盡。

在宏盛保險理財公司任職的夏麗華告訴本報，她希望能夠從這宗悲慘案例，提醒更多人千萬不要重蹈殺豬盤的覆轍。根據家人提供的小花遺書，小花從網路認識了陌生人A男，獨處時間多的小花，相信了化身暖男的對方說可以投資理財賺錢。

●前任丈夫過世留下豐厚財產

小花來自中國河南，離婚後來到美國，在遇到情投意合的白人男友後很快結了婚，幸福生活在2016年丈夫發現罹患末期癌症後遭遇挑戰，雖然經過密集治療但丈夫仍不幸去世，事業有成的另一半，留下幾間房產以及25萬元的保險理賠金給小花。

個性安靜的小花，平常不太與人來往，熟識她的夏麗華擔心她情緒低潮，因此時常會打電話問好並了解近況，「她每次都告訴我一切都好」，後來她又結了婚，嫁給一名華人卡車司機，雖然因為另一半從事卡車運輸工作關係聚少離多，但生活過得也算安定。

●突要求取消保險 但堅持沒事

直到今年9月，小花突然給夏麗華打了電話，詢問她投保的一百萬人壽險是否可以先領出兩萬元時，讓夏麗華感到不對勁，一方面小花之前賣掉她與前夫共同持有的房屋，才拿到80萬賣房款，加上小花本身住在與前夫共有的另一間房子，手中還有一間出租房，不太可能有經濟問題。

夏麗華說，小花投保的人壽險，從上任丈夫過世到現在五年，都是繳交最低保金，可提領的金額不足兩萬，她因此多次詢問是否有什麼急事需要幫忙，但小花總堅持表示「沒事」。

●留下遺書告知遇殺豬盤自殺身亡

距離這通想提領兩萬元的電話後兩周，夏麗華接到小花現任丈夫的來電，告知她小花自殺的信息，對方說，他在開車送貨的路上接到警方電話通知，小花把車子開到無人海邊開槍自盡，然後留下兩份遺書，一份給丈夫，另一份給詐騙者。

透過處理受益人為中國親屬的小花保險理賠，夏麗華與警方、家人不斷聯繫與了解情況後，大概釐清了殺豬盤的模式。

●死前一個多月匯出80萬給微信認識陌生男

小花大約半年前從微信認識了A男，一開始單純互相聊天，不過A男天天對小花噓寒問暖，贏得了小花對他的感情依賴與信任，於小花自殺前一個多月，A男開始邀請小花加入虛擬幣投資，小花因此匯出第一筆約兩萬的投資款給對方，很快的不到一個月內，小花將之前售屋的80萬現金，全數匯給對方投資。

然而就在她向A男匯出所有銀行存款後，A男突然將小花帳號拉黑，斷了所有聯繫，心慌的小花才發覺自己可能受騙，然後開始在微信到處找尋A男，第二名詐騙B女在微信主動找上小花，並以「同為受害者」的姿態，分享自己被騙但最後成功拿回了損失的匯款，已經亂了方寸的小花信以為真，就決定聽從B的建議，希望能夠拿回80萬。

●發現受騙想找回錢 又再次上當失金

依照B女的說法，要拿回幾十萬的同時，要先繳交前後約10萬元的保證金，手上已經沒有現金的小花，本想將出租屋出售，但賣房子時間較長，心急的她想到先把保險解約拿回部分現金，然後也透過教會朋友借貸，湊到錢後沒有諮詢任何人又把這筆錢匯給了B女。

等到發現自己二度受騙時，小花完全崩潰，在自責與後悔的心情下選擇自殺。

夏麗華說，殺豬盤的套路，幾乎都是「感情」、「金錢」雙管齊下，她希望藉由此案例，讓更多人不要上當，也提醒大家多多關心身旁親友。

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