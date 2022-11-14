德州男行進貨櫃車上跳舞自拍 不料成為人生最後影片

休士頓男子在行進中大卡車頂上跳舞自拍，枉送一命。(谷歌街景圖)

休士頓 的69號高速公路上發生一起離奇車禍 命案，一名年輕男子疑似在行駛的貨櫃上跳舞並自拍，他沒注意到前方的高架橋，高速撞上後跌落路面死亡。

休士頓市警局指出，11月10日(周四)那天上午11時35分左右，在69號高速公路(又稱東德州 高速公路Eastex Freeway)駕駛人打電話報警，指出一輛18輪大卡車所拖的貨櫃上方，有一名男輕男子在跳舞，而且他似乎在用手機自拍。當大卡車開到接近涂安街(Tuam Street)的時候，前方是涂安街跨越69號高速公路的高架橋。

那名跳舞的男子顯然沒注意到前方有障礙物，仍然沉醉在跳舞與自拍的興奮中，他撞上高架橋的側面，從貨櫃上方摔落到高速公路的路面上，警方接到報案後召請消防隊前往救助，但那名男子被送到醫院時已經斷氣，警方尚未公布那人的身分，只說他的年齡是25歲。

警方攔下那輛18輪大卡車以後，對那名司機進行詢問，司機沒有喝酒或用藥的跡象，司機向警方表示他完全不知道那名男子是何時爬上車、如何爬上車的，警方寫完事件報告後讓司機走人，但市警局仍然對這宗離奇命案繼續調查。