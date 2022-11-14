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德州男行進貨櫃車上跳舞自拍 不料成為人生最後影片

編譯組／即時報導
休士頓男子在行進中大卡車頂上跳舞自拍，枉送一命。(谷歌街景圖)
休士頓男子在行進中大卡車頂上跳舞自拍，枉送一命。(谷歌街景圖)

休士頓的69號高速公路上發生一起離奇車禍命案，一名年輕男子疑似在行駛的貨櫃上跳舞並自拍，他沒注意到前方的高架橋，高速撞上後跌落路面死亡。

　休士頓市警局指出，11月10日(周四)那天上午11時35分左右，在69號高速公路(又稱東德州高速公路Eastex Freeway)駕駛人打電話報警，指出一輛18輪大卡車所拖的貨櫃上方，有一名男輕男子在跳舞，而且他似乎在用手機自拍。當大卡車開到接近涂安街(Tuam Street)的時候，前方是涂安街跨越69號高速公路的高架橋。

　那名跳舞的男子顯然沒注意到前方有障礙物，仍然沉醉在跳舞與自拍的興奮中，他撞上高架橋的側面，從貨櫃上方摔落到高速公路的路面上，警方接到報案後召請消防隊前往救助，但那名男子被送到醫院時已經斷氣，警方尚未公布那人的身分，只說他的年齡是25歲。

　警方攔下那輛18輪大卡車以後，對那名司機進行詢問，司機沒有喝酒或用藥的跡象，司機向警方表示他完全不知道那名男子是何時爬上車、如何爬上車的，警方寫完事件報告後讓司機走人，但市警局仍然對這宗離奇命案繼續調查。

　另外，休士頓斯普林區的公園大道(Grand Parkway)14日上班尖峰時段8時6分，一輛18輪大卡車與一輛中型卡車相撞，中卡車掉到公園大道下方的路面上，大卡車的車頭懸掛在公園大道的護欄上險象環生。消防隊把沒受傷的大卡車司機救出，中卡車司機被送到醫院急救，他的傷勢相當嚴重，可能有生命危險。

休士頓斯普林區的公園大道，大卡車的車頭懸掛在公園大道的護欄上險象環生。(KHOU...
休士頓斯普林區的公園大道，大卡車的車頭懸掛在公園大道的護欄上險象環生。(KHOU電視台)

休士頓 車禍 德州

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