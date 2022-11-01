這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下

竊賊闖進鞋店庫房，掃貨掃到一半卻發現裡頭都只有一隻鞋。（KDFW電視台）

德州 福和市（Fort Worth）的鞋店Laced Connections 10月28日凌晨遭竊賊闖入，本想大撈一票的三人卻在掃貨途中察覺，每盒只裝了一隻鞋，悻悻然的他們只好找了幾隻合腳的鞋，然後就從後門開溜了。

但是老闆Chad Steward還是很生氣，不但在臉書上貼出監視器畫面，還懸賞1000元，務必要讓警察 逮到三人。他受訪時還氣沖沖地說，「我要他們落網，希望他們都進監獄 ，偷竊本來就是不對」。

還原事發現場，三名歹徒原本打算從窗戶進入庫房，但是失敗，之後撬開後門的兩道鎖才得以進入庫房，原本想大舉搜刮Yeezys、Nikes和其他高檔運動鞋的，但是過程當中才發現，防賊防到家的老闆，每個鞋盒只擺了一隻。

根本無法銷贓的三人最後只好東摸西找，然後挑了幾隻合尺碼的鞋就落跑了。

老闆Chad Steward說，他們只能在庫房裡找貨，因為要進到主買場更為困難，設有一道鋼門。當然，庫房只有兩道鎖頭也不是意外，因為裡頭雖然看來都是鞋盒，但是全都只有一隻，偷了也無法賣錢。

老闆說，竊賊要打開鋼門就得花更多時間、冒更大風險，因為除了會被監視器拍到，還會觸動警鈴，再加上每盒只擺了一隻鞋，竊賊當然無法得逞。