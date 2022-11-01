我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

逃離等死封城：鄭州富士康「徒步返鄉潮」的中國封控失靈？

這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下

編譯組／即時報導
竊賊闖進鞋店庫房，掃貨掃到一半卻發現裡頭都只有一隻鞋。（KDFW電視台）
竊賊闖進鞋店庫房，掃貨掃到一半卻發現裡頭都只有一隻鞋。（KDFW電視台）

德州福和市（Fort Worth）的鞋店Laced Connections 10月28日凌晨遭竊賊闖入，本想大撈一票的三人卻在掃貨途中察覺，每盒只裝了一隻鞋，悻悻然的他們只好找了幾隻合腳的鞋，然後就從後門開溜了。

但是老闆Chad Steward還是很生氣，不但在臉書上貼出監視器畫面，還懸賞1000元，務必要讓警察逮到三人。他受訪時還氣沖沖地說，「我要他們落網，希望他們都進監獄，偷竊本來就是不對」。

還原事發現場，三名歹徒原本打算從窗戶進入庫房，但是失敗，之後撬開後門的兩道鎖才得以進入庫房，原本想大舉搜刮Yeezys、Nikes和其他高檔運動鞋的，但是過程當中才發現，防賊防到家的老闆，每個鞋盒只擺了一隻。

根本無法銷贓的三人最後只好東摸西找，然後挑了幾隻合尺碼的鞋就落跑了。

老闆Chad Steward說，他們只能在庫房裡找貨，因為要進到主買場更為困難，設有一道鋼門。當然，庫房只有兩道鎖頭也不是意外，因為裡頭雖然看來都是鞋盒，但是全都只有一隻，偷了也無法賣錢。

老闆說，竊賊要打開鋼門就得花更多時間、冒更大風險，因為除了會被監視器拍到，還會觸動警鈴，再加上每盒只擺了一隻鞋，竊賊當然無法得逞。

警察 德州 監獄

上一則

長期積怨 維州費郡家庭凶殺案增2成 子女殺父輩漸增

延伸閱讀

華郵：共和黨在德州哈里斯郡推動投票監視引發反彈

華郵：共和黨在德州哈里斯郡推動投票監視引發反彈
德州提前投票率 首周偏低

德州提前投票率 首周偏低
奧斯汀甜莓農場 開放德州形狀迷宮

奧斯汀甜莓農場 開放德州形狀迷宮
民主黨失策 緊抓控槍 德州選民不關心

民主黨失策 緊抓控槍 德州選民不關心
德州公校成績下滑但勝加州 與其他州相較表現也不錯

德州公校成績下滑但勝加州 與其他州相較表現也不錯
德州提前投票 首周200萬人 達拉斯附近各縣投票率高

德州提前投票 首周200萬人 達拉斯附近各縣投票率高

熱門新聞

50歲的艾倫涉嫌殺害兩少女。(印州州警)

印州2少女死前錄下兇嫌聲音與照片 5年半後疑犯落網

2022-10-31 13:04
普林斯頓大學女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方的鄰近區域尋獲。（CNN有線電視新聞網截圖）

普林斯頓失蹤女大生 遺體尋獲 死因待解剖

2022-10-25 13:24
在戶外看到沒有主人在身旁的狗時，可小心接近狗兒並察看是否掛有狗牌。 (記者陳曼玲／攝影)

3種狗狗可賣10萬… 竊案暴增40% 專家籲寵物裝晶片

2022-10-26 16:35
亞城都會區的平均房貸利率在過去一年持續飆漲，房地產市場明顯陷入衰退。(美聯社)

房貸利率暴漲 亞城房市衰退 9月大都會區售出7450套房

2022-10-28 15:48
霍根10月31日在推特上表示自己確診新冠肺炎。（取自霍根推特）

霍根二度確診新冠 症狀輕微 居家辦公

2022-10-31 15:21
竊賊闖進鞋店庫房，掃貨掃到一半卻發現裡頭都只有一隻鞋。（KDFW電視台）

這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下

2022-11-01 21:25

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出

情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火