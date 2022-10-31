印州2少女死前錄下兇嫌聲音與照片 5年半後疑犯落網

50歲的艾倫涉嫌殺害兩少女。(印州州警)

印第安納州兩名少女於2017年2月遭謀殺的命案，終於露出破案曙光，印州州警10月31日宣布，已經逮捕兇嫌艾倫(Richard Allen，50歲)，並對其提控兩項謀殺罪。不過，由於檢警懷疑有其他共犯，全案仍在繼續調查，因此相關證據與案情經過仍保密。

過去五年半來，兩名少女的家人一直在協助尋找誰是殺害傑爾曼(Liberty German，14歲)與威廉 斯(Abigail Williams，13歲)的兇手，警方的這項宣布讓兩家人如釋重負。

該州卡羅爾郡(Carroll County)檢察官麥克萊蘭德(Nicholas McLeland)表示，艾倫目前關押在監獄不准保釋，兇嫌初步不認罪。他也提到，全案仍在進行調查，因此該案詳情將暫時不對外公佈，法院也因此發出證據封存令。

負責該宗命案調查的卡羅爾郡警長黎則貝(Tobe Leazenby)以及印州州警總監卡特(Doug Carter)激動表示，「相信正義終於到來」。該案的審前聽證會將在明年1月13日舉行，審判則預定從明年3月20日展開。

根據警方紀錄，兩名被害人為傑爾曼與威廉斯，生前就讀八年級且是好友，2017年2月13日兩人結伴出去散步後失去音訊，隔天警方在兩人居住德爾斐市外的Monon High Bridge步道 旁樹林發現兩少女屍體。

檢警指出，此案所以偵破的關鍵，在於傑爾曼死前用手機 拍下了兇嫌音頻與照片，從錄音中可以發現有一名男子指示兩名少女到特定地點，而根據手機照片，警方因此得以陸續釋出嫌犯畫像。

2017年印州警方首度公布了嫌犯畫像，但在2019年警方在沒有多做解釋的情況下，又公布了新的嫌犯畫像。過去幾年，警方調查評估了無數的線索與資料，但一直沒有任何逮捕行動，直到上周五(10月28日)，印州警方到艾倫家中將其逮捕並進行搜索，同時拖走了他的車子，還在其後院的火坑進行挖掘。