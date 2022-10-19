我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

為認屍做準備? 德州家長不滿學校預存學童DNA與指紋

編譯組／即時報導
德州計畫發給幼兒園至八年級學生的ID Kit。（國家孩童辨識計畫提供）
德州計畫發給幼兒園至八年級學生的ID Kit。（國家孩童辨識計畫提供）

為了預防學童發生意外後，家長找不到人的事件，國家孩童辨識計畫（National Child Identification Program）早在2000年就啟動The ID Kit方案，讓家長預留小孩的指紋或DNA，方便憾事發生後比對。雖然德州在2006-07學年曾經發放過，但是2022年基於烏瓦德槍擊案，德州再度要求學校發放ID Kit。

德州教育廳（Texas Education Agency）負責的專案，最快在四周內就會讓400萬幼兒園至八年級學生將ID Kit帶回家，由家長決定是否要預存小孩的DNA或指紋。教育廳表示，發放ID Kit的用意在配合2021年議會通過的法令，要求公立學校與公開招生的特許學校都發放ID Kit給學生，但是對於烏瓦德案後教育廳轉趨積極的做法，家長卻有些不滿。

清溪獨立學區（Clear Creek ISD）的一名家長Anthony Crutch就對ABC抱怨，政府這種作法好似在告訴家長，「嘿，我們不會管槍械問題喔，也不會去修改法條，所以你們家長最好保管好自家小孩的ID Kit，不然萬一他們死在學校裡，可是沒辦法認屍的喔」。Anthony Crutch還說，收到ID Kit的唯一反應，好像就該是做完收好，然後向上天祈禱小孩平安無事。

德州 教育 DNA

上一則

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

延伸閱讀

烏瓦德槍擊後 校警局解散重整 學區總監宣布退休

烏瓦德槍擊後 校警局解散重整 學區總監宣布退休
烏瓦德槍擊案倖存者 控告學區、槍商、警長與市府

烏瓦德槍擊案倖存者 控告學區、槍商、警長與市府
MLB／30轟+200K創大聯盟紀錄 大谷奪14勝

MLB／30轟+200K創大聯盟紀錄 大谷奪14勝
新聞眼／槍擊案後4個月 烏瓦德孩子如何安全上學

新聞眼／槍擊案後4個月 烏瓦德孩子如何安全上學
休士頓市長促修法 持槍從嚴 買槍年齡門檻提高

休士頓市長促修法 持槍從嚴 買槍年齡門檻提高
德州羅布小學屠殺案後 烏瓦德學區首度返校上課

德州羅布小學屠殺案後 烏瓦德學區首度返校上課

熱門新聞

休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46
梅迪納家後院的狐狸。(擷自Nextdoor網頁)

人與6狐共存 聖安東尼奧民宅野趣橫生

2022-10-15 02:15
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52
方碧蓮失蹤已經超過三天，家人心急如焚。(家人提供)

下月將臨盆 芝華婦突然失蹤逾3日 家人心急如焚

2022-10-13 10:13
新州婦女悌莎‧嘉鞏借車給無駕照的16歲少年駕駛，車速太快撞到樹，同車15歲少年死亡，嘉鞏遭檢方起訴。圖為發生事故的地點鹿圈公園。（6abc電視台截圖）

新州16歲少年無照上路車禍1死 借車婦女挨告

2022-10-18 16:33

超人氣

更多 >
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知
好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全