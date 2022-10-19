為認屍做準備? 德州家長不滿學校預存學童DNA與指紋

德州計畫發給幼兒園至八年級學生的ID Kit。（國家孩童辨識計畫提供）

為了預防學童發生意外後，家長找不到人的事件，國家孩童辨識計畫（National Child Identification Program）早在2000年就啟動The ID Kit方案，讓家長預留小孩的指紋或DNA ，方便憾事發生後比對。雖然德州 在2006-07學年曾經發放過，但是2022年基於烏瓦德槍擊案，德州再度要求學校發放ID Kit。

德州教育 廳（Texas Education Agency）負責的專案，最快在四周內就會讓400萬幼兒園至八年級學生將ID Kit帶回家，由家長決定是否要預存小孩的DNA或指紋。教育廳表示，發放ID Kit的用意在配合2021年議會通過的法令，要求公立學校與公開招生的特許學校都發放ID Kit給學生，但是對於烏瓦德案後教育廳轉趨積極的做法，家長卻有些不滿。

清溪獨立學區（Clear Creek ISD）的一名家長Anthony Crutch就對ABC抱怨，政府這種作法好似在告訴家長，「嘿，我們不會管槍械問題喔，也不會去修改法條，所以你們家長最好保管好自家小孩的ID Kit，不然萬一他們死在學校裡，可是沒辦法認屍的喔」。Anthony Crutch還說，收到ID Kit的唯一反應，好像就該是做完收好，然後向上天祈禱小孩平安無事。