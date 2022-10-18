德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

休士頓 一名在診所上班的54歲女子，發現從家裡帶到辦公室的瓶裝水疑似受到汙染，她裝設隱藏攝影 機後拍到清潔工在她的水瓶裡洗生殖器，更恐怖的是她已被染上無藥可治的性病，這名50歲的墨西哥裔清潔工已被提控兩項重罪名。

清潔工魯啟歐狄亞茲(Lucio Diaz)已被執法單位提控「猥褻傷害」(indecent assault)和「以致命武器進行重傷害」(aggravated assault with a deadly weapon)兩項罪名，警方將他逮捕以後發現他可能是無證客，也沒有工作許可證，便把他送給移民 執法局ICE關進移民監獄，等候進一步的發落，他原是在1140 Westmont Medical Building裡工作，這棟大樓的員工下班以後，他有鑰匙可以進入各個辦公室打掃清潔。

54歲的受害女子沒有公開自己的身分，但她在接受休士頓ABC 13電視台訪問時，臉部被遮住。她指出8月時她發現辦公室飲水機的水有臭味，開始自帶瓶裝水到辦公室，接著她懷疑自己的瓶裝水也受到汙染。於是她買了一支隱藏攝影機裝在辦公室裡，所拍到的影像證實了她的猜測。

在交給警方的錄像中，狄亞茲把褲子的拉鍊拉開，把生殖器戳進水瓶裡浸泡洗滌，抽出來以後把瓶蓋蓋回。受害人把水瓶的水送交檢驗，發現裡面有性病的病原體，而且她已被感染了這種無藥可治之病，警方將狄亞茲逮捕以後對他做檢驗，確定他帶有同一種病原體。

警方相信辦公室飲水機裡的水應該受到同樣的汙染，因此籲請員工都去做檢驗，狄亞茲可能被控更多的罪名。受害女子已雇請律師對辦公大樓的業主提訴，求取大額的賠償，這名清潔工是業主雇用的，而且在她對業主投訴以後，業主沒有馬上將那人開除，還讓他繼續工作了一段時間，另外，狄亞茲可能沒有工作身分，業主可能觸犯了移民法規。