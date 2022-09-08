芝華埠紅線捷運喋血 乘客車內中彈命危

華埠紅線捷運站7日晚間有乘客在列車上中槍受傷，圖為案發後進出乘客明顯減少。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城華埠 紅線捷運 站7日晚間7時許發生一宗槍擊 案，一名非裔男子滿身是血從舍麥路(Cermak Rd.)捷運出口走出，經路人報警後送到西北大學醫院救治，芝加哥警局表示，這名31歲男子頸部中槍、傷勢嚴重，根據受害者陳述，他是在紅線捷運列車上遭槍擊，全案仍在調查中。

這起捷運攻擊事件，再度引發華埠居民以及捷運乘客的驚慌及憂慮，每天搭紅線通勤到市區上班的Eric林說，原本是最經濟便利的交通方式，現在每天搭乘時都非常緊張，「很頭痛」。

警方報案紀錄顯示，這名中彈傷者不願與警方充分合作調查，僅表示自己是在35街車站到華埠站間的列車上受到攻擊，警方說，目前其傷勢仍未脫離險境。

這起槍擊案導致紅線暫時行駛，直到晚間9時才恢復通車。

為了改善芝城捷運的犯罪事件，芝加哥運輸局(CTA)才剛剛新增了私人保全與警犬K-9的巡邏隊伍，Eric說，他的確看到比以往更多的保安在車站、列車間巡邏，但還是發生了可怕的槍擊案。

距離7日的列車槍擊案件前兩天，一名男子在藍線捷運Dearborn街車站遭搶劫毆打，皮包被搶走的受害者全身是傷，後送西北醫院治療。3日晚間9時許，綠線捷運艾許蘭站(Ashland)也發生兩名乘客爭吵，其中一人持刀將對方殺傷的案件。

全市犯罪案件飆漲最劇烈的為以市中心環區(Loop)為主要轄區的第一警分局，該區犯罪率激增94%。

芝加哥警察局日前公布上個月的各項治安數據顯示，該市環區的犯罪案件類別中，捷運犯罪增加幅度比去年同期高出40%，頻繁發生的捷運搶劫、槍擊，致使芝城運輸局(CTA)不得不增聘保全巡邏，芝警也派出更多警察加入捷運列車、車站的維安。