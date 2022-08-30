就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

Niche網站29日公布一份「2023年全美最佳大學」名單，這份排名今年將各校潛在「投資 回報率」列入評估因素，麻省理工學院奪得榜首。

伊利諾州則有兩所大學擠入前20名，分別為西北大學 位居第14名，以及排在第16名的芝加哥大學。

Niche是一個將學生與家庭、學校連結的平台，最佳大學名單根據聯邦教育部 14 項獨立統計數據進行分析，這些信息包括在學學生與畢業學生對於學術成績、校園生活等項目的評估，Niche表示，今年還增加針對大學「投資回報率」表現做出排序。

大學「投資回報率」包括畢業六年後的年收中位數、畢業兩年後就業的百分比、30歲校友的收入與就讀大學時的成本比率、畢業率等。

排名前25名的大學都是全美眾所周知的頂尖大學，這些大學相對在四年就讀期間費用驚人，不過，這些學校的畢業生收入也比一般大學還要高出許多，可說印證了「只要負擔得起，畢業後有更大機率獲得經濟保障」。

排名第一的麻省理工學院，錄取率為7%，平均四年大學的每年成本為1萬9998元，該所大學75％學生都有拿到獎助學金，每年平均提供給學生的各項補助達5萬3162元。麻省理工學院畢業六年的校友，平均年薪為10萬4700元。

排名2到10名的大學其平均每年就讀成本與畢業六年後年薪，依序為史丹福大學(成本2萬23元，年薪9萬4000)、哈佛大學(成本1萬8037元，年薪8萬9700元)、耶魯大學(成本1萬7511元，年薪8萬3200元)、普林斯頓大學(成本1萬8685元，年薪7萬4700元)、來斯大學(Rice University，成本1萬9215元，年薪6萬5400元)、加州理工學院(成本2萬6591元，年薪8萬5900元)、杜克大學(成本2萬932元，年薪8萬4400元)、布朗大學(成本2萬7659元，年薪6萬7500元)、達特茅斯學院(Dartmouth College，成本2萬4525元，年薪7萬5500元)。

伊州西北大學每年就讀成本2萬8344元，畢業六年後的平均年薪為6萬9000元；芝大的成本高達3萬6584元，畢業六年後的平均薪資為6萬8100元。至於香檳伊大(UIUC)在此榜單排在59名。

詳細排名信息，可至官網查詢：https://reurl.cc/m3yDm1