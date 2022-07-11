「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸了」，日前在芝城華埠 遭持槍搶劫的張東，回憶三把槍枝對準他頭部的那一刻，至今仍心有餘悸，住在華埠約20年的張東說，他知道治安不靖，所以一直都非常小心，沒想到才從朋友家走回家短短幾呎路，竟然還是遇到三名劫匪持槍搶劫。

張東說，他是在7月1日晚間11時左右，也就是華埠18號卡拉酒吧發生致命槍擊 案同個晚上遇劫，當時大批警車開進華埠，「還以為比較安全」。

他表示，平時很少入夜後外出，但該周末剛好是國慶連假，鄰居朋友極力邀約聚會，心想就幾步路的距離應該不會有事，萬萬沒想到就在華埠廣場後唐閣(Tan Ct.)夾南威爾斯街(S. Wells St.)的住家旁被持槍搶劫。

張東說，當時他與另一位朋友在人行道走路時，突然有一輛車子靠邊停下，接下來三個穿黑衣、戴黑色口罩的非裔衝下車，每人手上都拿著一把槍「對準我跟朋友的頭部」，並命令兩人交出財物，「瞬間我們完全傻了，天天留意結果還是碰到了」。

「說不害怕是假的，我們馬上把錢包交上，歹徒得逞後搭接應車輛逃逸，兩人驚魂甫定幸而都沒有受傷，我的錢包裡現金不多，但駕照 、信用卡也在裡面，麻煩又頭痛」，友人因為當天剛好收了一筆2000左右的現金，損失比較慘重。

張東說，他在華埠已經住了20年，以前真心感覺「安居樂業」，最近兩年搶劫、槍擊不斷，「聽久了也多少會擔心安全」，平時從事送報工作的他，只要出門都會保持警戒，「結果還是被搶了」。

他表示，還好平時有留意治安事件的報導，知道「遇搶不要反抗，保命第一」，所以他跟朋友立即順從交出財物，「否則很難想像我們中有任何一人反抗，對方三把對準我們頭部的槍，會不會就因此擦槍走火」，張東說，搶匪跑掉後，兩人立刻報警，但驚嚇的心情好一陣子才比較平復。

張東告訴本報記者，芝加哥治安問題已經嚴重危害到每個人的生活，政府必須拿出具體有效的改革方案，每個人也不要有「這些事情與自己無關」的想法，「出門就要活在恐懼中的社會，不論政府或民間都必須重視」。