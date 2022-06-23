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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

騙人嘴臉果然前後不同 德州女網紅誆人投資露餡

編譯組／綜合報導
網上亮麗形象與被捕後判若兩人的網紅福克斯。（FOX）
網上亮麗形象與被捕後判若兩人的網紅福克斯。（FOX）

化名為「Michaela Pink」與「Summer Black」的YouTuber網紅已經認罪，本名為福克斯（Mikki Lynn Fox）的她因為詐騙八人合計13萬6624元，因此必須入監服刑五年。

現年41歲的福克斯，在2015年3月至2020年7月間，透過朋友、團體與社交平台，結識休士頓當地人，以及來自奧克拉荷馬、威斯康辛、賓州、加州的受害人，並且宣稱她能幫對方投資獲利，或是結交名流權貴。

受害人聽信說詞匯款後，福克斯一開始還會偽裝有獲利，或是匯一點零頭讓對方繼續「投資」，但是當她說詞用盡時，她就會乾脆切斷聯絡。哈里斯縣檢察官調查之後發現，福克斯騙了錢倒也沒揮霍，全都拿來繳房租，買日用品等等，形同她的固定收入。

其中一個受害人是因為他的一個朋友也參加了福克斯的「投資」，因此信以為真也加入匯款行列，但是知道真相後，「恨不得挖個坑跳下去，真是可笑至極了」。

檢察官指出，福克斯很會打造她的公眾形象，因此許多人看了她的YouTube影片後相信，她確實是號人物，因此願意匯款。不過福克斯案的受害者現在都學到教訓，當別人再說什麼穩賺不賠的投資絕招時，記得順便Google一下，她的黑歷史可能就會曝光。

投資 檢察官 YouTube

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