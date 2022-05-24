2018年 德州17歲聖塔菲高中生 25分鐘射殺10人
聖安東尼奧西方、美墨邊界的烏瓦德鎮（Uvalde）24日發生大規模槍殺案，18歲的高中生拉莫斯（Salvador Ramos）攜帶步槍與手槍進入羅伯小學（Robb Elementary School），在他的濫射下至少18名學童、3名教師喪生，槍手已遭擊斃。另有多名師生與員警受傷。
德州發生過不少震驚全美的大規模槍殺案，KPRC電視台整理了自1966年德州大學槍殺案以來的十大槍擊案：1966年，槍手Charles Whitman進入德州大學奧斯汀校區，自瞭望塔頂掃射下方人群，43人遭擊中，13人不治。
1980年的 Daingerfield教堂槍擊案，Alvin Lee King III射殺5人，10人受傷。1982年Grand Prairie槍殺案， John Felton Parish 殺死6人。1991年Killeen的Luby's Cafeteria案，槍手George Hennard駕車到店門口掃射，23死27傷。
1999年福和市（Fort Worth）的Wedgwood Baptist Church案，Larry Ashbrook造成7死7傷。2009年11月的胡德堡基地槍擊案，少校Nidal Malik Hasan殺死13人，30多人受傷。2017年，Sutherland Springs的第一浸信教會（First Baptist Church）遭到槍擊，槍手Devin Patrick Kelley 射殺26人。這起槍擊案曾被州長艾伯特稱為州史上最嚴重的槍擊案，但隔年2018年在聖塔菲高中(Santa Fe High School)再度發生大規模槍殺案，17歲的學生Dimitrios Pagourtzis課堂內開槍，25分鐘射殺10人、槍傷14人。
2019年8月初，艾爾帕索(El Paso)的Walmart內又發生槍殺案，Patrick Crusius導致22死亡、24人受傷。前案發生四周後，I-20的Odessa與Midland路段再度發生大規模槍殺案，Seth Aaron Ator造成7人死亡，20多人受傷。德州之後還是陸續傳出持槍殺人案，只是規模沒有那麼大，直到今年又再度傳出小學的大規模槍殺案。
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